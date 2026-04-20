自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

U19籃球聯盟》拚季後賽！復興商工混血中鋒施彥綸狂抓16籃板表現搶眼

2026/04/20 06:30

在復興商工教練張偉聖的春風化雨下球員態度逐步漸入佳境。（U19籃球聯盟提供）在復興商工教練張偉聖的春風化雨下球員態度逐步漸入佳境。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕U19籃球聯盟賽事正如火如荼地進行中，各支隊伍為了爭奪季後賽門票無不卯足全力。19日的A組關鍵賽事，復興商工籃球隊迎來了攸關晉級資格的背水一戰。面對實力不俗的對手Warriors，復興商工全隊上下展現出強烈的求勝意志與韌性，雙方上演了一場激烈的防守戰。最終復興商工頂住下半場的追分壓力，以43ㄠ36的低比分擊敗Warriors，成功收下這場至關重要的勝利。此役順利獲勝後，復興商工目前的例行賽戰績來到4勝5敗，在戰況膠著的聯盟A組中暫居第6名，為球隊後續挺進季後賽保留了一線生機。

復興商工開局便展現了相當不錯的專注度，不僅防守交代清楚，進攻也能把握機會。總教練張偉聖表示：「這場比賽前面我們的防守有做出來，沒有像前幾場開局就處於挨打狀態。但到了二、三節對方開始壓迫時，球員們開始慌了，比數一度被追上，節奏也跟著亂掉。後來我們再次變陣，把節奏慢下來之後才又比較好，分數也再拉回來，最後第四節末段就放學弟上去練練經驗。」

在這場焦土戰中，陣中背號5號的奇兵高啟燊扮演了穩定軍心的重要角色，他全場進帳7分，在球隊進攻當機時適時給予火力支援。張偉聖教練對於他的突破給予了實質的肯定：「他今天三分球敢出手，之前走步的毛病減少了，下球跟傳球的判斷也有進步，今天切進去急停都蠻犀利的。」

儘管拿下了關鍵勝利，但復興商工籃球隊作為一支以社團性質為主的隊伍，一週僅有短短的課後時間能進行訓練。張教練坦言，在球隊管理與球員心態上，仍有許多需要「春風化雨」去耐心引導的地方。由於部分球員先前對比賽勝負抱持蠻不在乎的態度，甚至認為團隊的付出理所當然，球隊今年毅然決定不報名HBL乙組賽事。因此，這屆U19聯盟的賽程對他們而言更顯珍貴，教練期盼能藉由每一場實戰，喚醒球員們對籃球真正的熱情與對團隊榮譽的渴望。

而在禁區的肉搏戰中，擁有台灣、法國與愛爾蘭血統的混血中鋒施彥綸，再次展現了他「籃板魔人」的價值。在總得分不高的比賽節奏裡，他單場狂抓16個籃板，為球隊鞏固了防守底線並創造多次二波進攻機會。

談及這場勝利，目前就讀資處科二年級的施彥綸表示：「賽前教練特別叮嚀我要做好卡位與協防，並與後衛配合擋拆以製造衝搶籃板的空間。今天雖然只有得4分，但還是對團隊有點貢獻，也有幫隊友製造一些機會，覺得贏球還不錯。」對於場上的缺失，他也做出了深刻的自我檢討：「我覺得今天罰球這個地方還需要再注意，今天6罰0中，都需要再加強。」

身高187公分、平時也熱愛足球運動的施彥綸，在場上具備極佳的體能條件。面對未來即將到來的大學升學之路，他十分渴望能繼續延續籃球生涯，他充滿自信的表示：「我的強項是跑得快、彈跳力高、爆發力強，視野也好，在場上到處看人傳給誰、幫忙擋拆，也能靠抓籃板幫助球隊贏球。」期盼能有機會站上更高層級的舞台，展現自己的籃球天賦。

復興商工高啟燊扮演奇兵角色。（U19籃球聯盟提供）復興商工高啟燊扮演奇兵角色。（U19籃球聯盟提供）

復興商工施彥綸抓籃板在行但罰球慘不忍睹。（U19籃球聯盟提供）復興商工施彥綸抓籃板在行但罰球慘不忍睹。（U19籃球聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中