U19籃球聯盟》拚季後賽！復興商工混血中鋒施彥綸狂抓16籃板表現搶眼

在復興商工教練張偉聖的春風化雨下球員態度逐步漸入佳境。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕U19籃球聯盟賽事正如火如荼地進行中，各支隊伍為了爭奪季後賽門票無不卯足全力。19日的A組關鍵賽事，復興商工籃球隊迎來了攸關晉級資格的背水一戰。面對實力不俗的對手Warriors，復興商工全隊上下展現出強烈的求勝意志與韌性，雙方上演了一場激烈的防守戰。最終復興商工頂住下半場的追分壓力，以43ㄠ36的低比分擊敗Warriors，成功收下這場至關重要的勝利。此役順利獲勝後，復興商工目前的例行賽戰績來到4勝5敗，在戰況膠著的聯盟A組中暫居第6名，為球隊後續挺進季後賽保留了一線生機。

復興商工開局便展現了相當不錯的專注度，不僅防守交代清楚，進攻也能把握機會。總教練張偉聖表示：「這場比賽前面我們的防守有做出來，沒有像前幾場開局就處於挨打狀態。但到了二、三節對方開始壓迫時，球員們開始慌了，比數一度被追上，節奏也跟著亂掉。後來我們再次變陣，把節奏慢下來之後才又比較好，分數也再拉回來，最後第四節末段就放學弟上去練練經驗。」

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在這場焦土戰中，陣中背號5號的奇兵高啟燊扮演了穩定軍心的重要角色，他全場進帳7分，在球隊進攻當機時適時給予火力支援。張偉聖教練對於他的突破給予了實質的肯定：「他今天三分球敢出手，之前走步的毛病減少了，下球跟傳球的判斷也有進步，今天切進去急停都蠻犀利的。」

儘管拿下了關鍵勝利，但復興商工籃球隊作為一支以社團性質為主的隊伍，一週僅有短短的課後時間能進行訓練。張教練坦言，在球隊管理與球員心態上，仍有許多需要「春風化雨」去耐心引導的地方。由於部分球員先前對比賽勝負抱持蠻不在乎的態度，甚至認為團隊的付出理所當然，球隊今年毅然決定不報名HBL乙組賽事。因此，這屆U19聯盟的賽程對他們而言更顯珍貴，教練期盼能藉由每一場實戰，喚醒球員們對籃球真正的熱情與對團隊榮譽的渴望。

而在禁區的肉搏戰中，擁有台灣、法國與愛爾蘭血統的混血中鋒施彥綸，再次展現了他「籃板魔人」的價值。在總得分不高的比賽節奏裡，他單場狂抓16個籃板，為球隊鞏固了防守底線並創造多次二波進攻機會。

談及這場勝利，目前就讀資處科二年級的施彥綸表示：「賽前教練特別叮嚀我要做好卡位與協防，並與後衛配合擋拆以製造衝搶籃板的空間。今天雖然只有得4分，但還是對團隊有點貢獻，也有幫隊友製造一些機會，覺得贏球還不錯。」對於場上的缺失，他也做出了深刻的自我檢討：「我覺得今天罰球這個地方還需要再注意，今天6罰0中，都需要再加強。」

身高187公分、平時也熱愛足球運動的施彥綸，在場上具備極佳的體能條件。面對未來即將到來的大學升學之路，他十分渴望能繼續延續籃球生涯，他充滿自信的表示：「我的強項是跑得快、彈跳力高、爆發力強，視野也好，在場上到處看人傳給誰、幫忙擋拆，也能靠抓籃板幫助球隊贏球。」期盼能有機會站上更高層級的舞台，展現自己的籃球天賦。

復興商工高啟燊扮演奇兵角色。（U19籃球聯盟提供）

復興商工施彥綸抓籃板在行但罰球慘不忍睹。（U19籃球聯盟提供）

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