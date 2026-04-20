MLB》三振國聯全壘打王！鄧愷威後援2局猛飆3K無失分 防禦率僅1.98

鄧愷威。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天對紅雀登板後援，主投2局無失分，送出3次三振，上演好投；然而太空人在延長賽遭到紅雀痛擊，最終5：7於主場敗下陣，吞下4連敗。

鄧愷威今天在6局上登板後援，首名打者面對暫居國聯全壘打王的沃克（Jordan Walker），先來兩顆外角橫掃球誘使他揮空後，再塞一顆精準外角速球將他凍結三振。接著鄧愷威再製造滾地球出局，儘管被溫恩（Masyn Winn）敲出一壘安打，但隨後花2球抓下第3個出局數。

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7局上鄧愷威續投，雖然先投出保送，但紅雀犧牲觸擊沒成功推進還浪費1出局，接著鄧愷威毫不囉嗦，連飆2K三振掉大物韋瑟霍特（JJ Wetherholt）以及赫雷拉（Iván Herrera），結束今天投球任務。

此役鄧愷威投2局用35球有23顆好球，包含14顆橫掃球、9顆伸卡球、7顆四縫線速球、3顆變速球與2顆曲球，共製造6次揮空，其中橫掃球就有4次，四縫線最快94.2英哩（151.6公里），僅被敲出1安打，投出1保送，飆出3次三振無失分，防禦率下修至1.98。

太空人8局下靠著當家重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）領先全大聯盟的本季第10轟，加上佩瑞德茲（Isaac Paredes）的適時安打，以4：4追平。然而延長賽10局上，後援右投金恩（Bryan King）失掉3分，10下打線僅追回1分，最終落敗，鄧愷威無關勝負。

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