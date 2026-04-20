MiLB》超猛三振秀！台灣強投林維恩5局狂飆8K無失分 奪2A生涯首勝

林維恩。（取自運動家2A）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣強投林維恩，今天先發面對教士2A，主投5局狂飆8次三振無失分，優異好投收下本季首勝。

目前在運動家農場排名第4的林維恩，今天開賽前3局上演9上9下，其中第1局飆2次三振，第3局更是早安午安晚安連飆3K。4局上林維恩遭遇亂流，開局先投出保送，飆出三振後又被敲出安打攻占得點圈，不過林維恩先製造內野沖天炮後再飆K，化解失分危機。

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5局上林維恩續投，也創下他升上2A後的單場最長局數，雖然開局就被敲出二壘安打，隨後又被突襲短打攻佔無人出局二三壘，但林維恩展現大心臟，飆出三振後再製造三壘滾地球形成雙殺，再度完美解圍，也結束今天投球任務。

此役林維恩先發5局用64球有44顆好球，全場製造11次揮空，飆出8次三振也是升上2A後的單場新高，僅被敲出3支安打，另有1次保送，沒有失分，最終收下本季首勝，也是他在2A的第一勝，賽後防禦率2.25。

Wei-En Lin spins a gem for the Double-A @RockHounds:



5 IP | 3 H | 0 R | 1 BB | 8 K



The @Athletics' No. 4 prospect generated 11 whiffs on the day and owns a 2.25 ERA in 16 IP this season. pic.twitter.com/B6Xf5yVIKA — MLB Pipeline （@MLBPipeline） April 19, 2026

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