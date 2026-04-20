MLB》猛敲2長打！大谷翔平聽牌亞洲最狂紀錄 朗希先發4.2局飆158公里

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平今天對戰洛磯夯出2支長打，達成跨季連續51場上壘，不過球隊牛棚放火，終場以6：9輸球，吞下2連敗。

大谷首打席遭三振，3上逮中羅倫森（Michael Lorenzen）的紅中失投球，掃出右外野1分打點二壘安打，擊球初速高達113英哩。大谷9上再度建功，敲出場地規則二壘安打，之後靠隊友敲安回來得分，全場5打數敲2安都是長打，賽後打擊率0.273。

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大谷連續51場上壘，聽牌2018年由韓國強打秋信守創下的52場亞洲紀錄，而道奇隊史紀錄則是1954年史奈德（Duke Snider）創下的58場，大谷只剩7場就能追平。

道奇先發投手佐佐木朗希主投4.2局退場，用了78球只有43顆好球，最快球速98.5英哩（約158.5公里），被敲7安包含1轟，失掉3分，投出2三振、2保送，另有1次觸身球，此戰戰無關勝敗、防禦率6.11。

道奇6局打完還以4：3領先，但7、8局崔南（Blake Treinen）與狄亞茲（Edwin Diaz）相繼放火，兩人都是投0局退場狂失3分，讓球隊遭逆轉，最終道奇就以3分之差落敗。

佐佐木朗希。（美聯社）

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