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MLB》對決紅襪火球王牌！台灣怪力男李灝宇苦吞2K 守備有美技演出

2026/04/20 07:41

李灝宇。（美聯社）李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎台灣怪力男李灝宇，今天面對紅襪迎來大聯盟生涯第2場先發，擔任第8棒三壘手，不過4打數0安打，首安尚未開張；而老虎此役靠著明星左投瓦德茲（Framber Valdez）6局優質先發壓制，終場6：2擊敗紅襪。

日前老虎明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）進入傷兵名單，加上接下來賽程會常常碰到左投，因此將去年在3A對左投表現出色的李灝宇拉上大聯盟。而李灝宇的大聯盟初登場，最終3打數沒有安打，吞下1K。

今天李灝宇生涯第2場先發擔任第8棒三壘手，對決紅襪火球王牌左投克羅切（Garrett Crochet ），2局上首打席被一顆96.7英哩偏高速球吊中揮空三振。5局上第2打席，克羅切面對李灝宇3球都走在高角度，最終李灝宇仍揮空96.1英哩速球吞K，連續2次面對克羅切都被三振。

6局上紅襪換上後援右投華森（Ryan Watson），1出局後李灝宇繼續留在場上打擊，相中一顆90.3英哩失投卡特球，可惜沒能掌握好，打成擊球初速91.9英哩的三壘滾地球出局。8局上再度對決右投的安德森（Jack Anderson），這次李灝宇纏鬥5球，將77.5英哩外角低橫掃球，打成初速90.1英哩的中外野飛球出局，飛行距離316英呎。總計李灝宇4打數0安打，吞下2K，大聯盟首安再等等。

至於守備方面，李灝宇7局下接殺一顆界外飛球，8局下更守下康崔拉斯（Willson Contreras）一顆初速109.2英哩、可能沿著邊線穿越的強勁滾地球，一個彈跳傳進一壘手手套成功刺殺。

老虎明星左投瓦德茲今先發6局只被敲3安失1分，飆出7次三振，收下本季第2勝；紅襪王牌克羅切尚未從開季低潮中走出，5局被敲7安包含瓊斯（Jahmai Jones）與丁格勒（Dillon Dingler）的全壘打失5分，雖然飆8K但仍吞本季第3敗。

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