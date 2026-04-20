MLB》「法官」第9轟緊追大聯盟全壘打王！與「米飯哥」寫超狂紀錄

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場迎戰皇家的系列賽最終戰，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）再度升堂，敲出本季第9轟緊追大聯盟全壘打王，洋基全場3轟加上火球男「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）好投，終場7：0完封皇家，3連勝完成橫掃。

賈吉今天首局就從皇家明星左投瑞根斯（Cole Ragans）手中敲出2分砲，本季第9轟出爐，緊追大聯盟全壘打王、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的10轟，擊球初速111.6英哩，飛行距離425英呎，超級暴力轟幫助洋基先馳得點，該局洋基用高飛犧牲打再下一城，取得3：0領先。

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洋基後續靠著「米飯哥」萊斯（Ben Rice）與葛里遜（Trent Grisham）再開轟追加保險分，加上先發投手維瑟斯繳出7.1局8K無失分的超優質先發，最終條紋軍順利在主場完成系列賽橫掃，維瑟斯也摘下披上洋基戰袍首勝，賽後防禦率下修至3.18。

根據大聯盟官網指出，賈吉和萊斯兩人本季已經合敲17轟，是目前大聯盟所有隊友組合中最多，同時成為洋基隊史第3對在開季前22場比賽中雙雙至少敲8轟的隊友，前2對分別是1956年的貝拉（Yogi Berra）與曼托（Mickey Mantle），以及2022年的賈吉和瑞佐（Anthony Rizzo）。

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