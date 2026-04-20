MLB》連3戰炸裂！村上宗隆再轟破大谷翔平紀錄！還寫史上第2人偉業

村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今以7：4戰勝運動家，效力白襪的日本重砲「村神」村上宗隆今天再度炸裂，敲出本季第8轟，連續3場開轟也寫下許多超狂紀錄。

白襪今天狂敲4發全壘打，其中村上宗隆在5局上砲轟運動家左投史普林斯（Jeffrey Springs），敲出一發2分砲，擊球初速114.1英哩、飛行距離425英呎。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，村上生涯前22戰敲8轟，再度刷新由大谷翔平保持的5轟日本球員紀錄。

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MUNETAKA MURAKAMI HAS HOMERED IN THREE STRAIGHT GAMES! pic.twitter.com/Se8zIPPVMv — MLB （@MLB） April 19, 2026

本季至今，大聯盟一共有8支擊球初速達114英哩以上的全壘打，村上宗隆是唯一包辦其中2轟的打者；此外，村上宗隆也成為自1900年以來，第2位在生涯前22戰中，出現2次連3戰以上開轟紀錄的打者，前一位是2017年的哈斯金斯（Rhys Hoskins）。

曾在日職單季狂敲56轟的村上宗隆，以2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）加盟白襪。目前村上呈現出典型「三純打者」的成績單，8轟並列大聯盟第3，20次保送位居大聯盟第3，31次三振則並列大聯盟第7多。村上本季打擊三圍.208/.376/.542、攻擊指數0.918。

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