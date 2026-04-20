MLB》首秀猛敲雙安帶打點！道奇「台灣之友」原本沒先發獲隊友力挺

沃德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）放進3天陪產假名單，從3A正式叫上28歲外野手沃德（Ryan Ward）。這位在小聯盟苦熬7年的道奇農場第19名新秀，初登場就繳出雙安帶打點的好表現，然而最初沃德並未在今天的先發打線。

沃德去年在3A表現優異，敲出36轟，攻擊指數0.937，奪下太平洋岸聯盟MVP，但卻始終沒有獲得晉升機會，直到休季才終於被放進40人名單當中。台灣球迷對他也不算陌生，因為在去年12強，沃德在複賽於9上砲轟富藍戈（Enderson Franco）助美國擊敗委內瑞拉，讓台灣因此晉級冠軍戰，後續也順利奪冠，被稱為新台灣之友。

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如今沃德終於迎來升上最高殿堂的機會，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，原本今天他打算讓拉辛（Dalton Rushing）擔任先發一壘手，但經過思考後最終決定派沃德先發上陣。當羅伯斯告訴拉辛這項決定時，拉辛甚至幫羅伯斯接話：「他（沃德）值得這個機會。」

付出的努力隊友全看在眼裡，而當機會來臨時，沃德自然沒有錯過，在今天道奇6：9不敵洛磯的比賽中，他在第4局第2打席敲出右外野安打，送回帕赫斯（Andy Pages），生涯首安、首打點一次滿足，6局上又敲出一壘安打，大聯盟首秀最終以5打數2安打作結。

「我做了很多努力，特別是這2年，改善追打率、重新找回選球能力，提高自己上壘率，讓自己能在球數上取得優勢，進一步打出更好的成績。」沃德的付出也呈現他今年3A的成績上，出賽18場繳出0.324打擊率、貢獻4轟、14分打點。「我真的很拚，現在回想起來時間好像過很快，但我還在小聯盟時，其實感覺很漫長。」

總教練羅伯斯認為，沃德在道奇農場待這麼久，始終遵循球團的要求去做改善，「他全都做到了。這個機會是他完全靠自己努力爭取來的，是對他所有付出的肯定。」羅伯斯也說，雖然沃德春訓表現不算理想，但開季之後表現出色，天時地利人和之下讓他來到了大聯盟，「他預期他之後會有更多上場機會，累積更多大聯盟經驗。」

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