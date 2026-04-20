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MLB》道奇不敵墊底洛磯！新星捕手賽後竟懷疑對手作弊 主帥回應了

2026/04/20 09:28

拉辛。（美聯社）拉辛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天以3：4不敵與巨人並列國聯西區爐主的洛磯，該場先發捕手拉辛（Dalton Rushing）在賽後受訪時，竟直言洛磯打者的揮棒「有些詭異」，讓人認為是在質疑對手作弊，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）也有所回應。

昨天洛磯6局下開局連續3安痛毆道奇後援克萊茵（Will Klein），捕手拉辛在賽後表示，他對洛磯打者針對克萊茵的變化球積極進攻感到很驚訝，因為3支安打都是相中橫掃球或滑球所擊出，「我覺得有點反常，有些本來有既定打擊風格的打者，竟然會上去第一球就出棒。感覺有點詭異，但我自己也要承擔責任。」

拉辛也坦言，該局讓對手攻下大局的關鍵，很可能也和自己的配球有關，「我覺得可能兩邊都有原因，對手制定了很好的攻擊策略，而我在配球上可能剛好落入他們的節奏，我不是百分之百確定。」

然而拉辛這樣的言論，被外界解讀成在質疑洛磯作弊。對此道奇總練羅伯斯認為，本季團隊wRC+只有76、排名大聯盟倒數第2的洛磯，並沒有做出任何可疑或違規的事情，一切都只是克萊茵狀況不佳，「我看到的是一些很糟的變化球，所以我不覺得哪裡詭異，就是幾顆失投球而已。」

今天道奇持續與洛磯交手，克萊茵連續2天登板，今天他投1局被敲1安，送出1K無失分，收下中繼成功；然而接替他登板的崔南（Blake Treinen）卻大爆炸，一人都沒解決就被敲4安狂失3分，最終道奇以6：9敗下陣，吞下2連敗。

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