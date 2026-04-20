NBA季後賽》活塞坎寧安拿39分做白工 G1遭第8種子魔術「下克上」吞敗

坎寧安。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第8種子魔術靠著班切羅（Paolo Banchero）拿23分，加上團隊成功限制頭號種子活塞進攻表現，終場以112：101扳倒頭號種子活塞，在東部季後賽首輪系列賽搶下首勝。

魔術靠著附加賽淘汰黃蜂，搭上季後賽末班車，他們在例行賽與活塞4次交手各取2勝，今天開賽就展現企圖心，蘇格斯（Jalen Suggs）首節就拿11分，班切羅（Paolo Banchero）得9分，以35：27取得領先。

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魔術上半場就有2人得分達雙位數，班切羅拿17分，蘇格斯11分，團隊9人上陣都有人得分，帶著55：51領先進入下半場。活塞進攻表現欠佳是打得掙扎主因，只有35.6％投籃準星，坎寧安（Cade Cunningham）的14分已是最好。

進入下半場，活塞依舊只有坎寧安發揮正常，杜蘭（Jalen Duren）、哈里斯（Tobias Harris）等主力的手感都不好，魔術則不斷靠錯位進攻找到機會，最後90秒將分差擴大至11分，並成功維持領先到比賽終了，讓全場活塞球迷鴉雀無聲。

魔術先發5人得分都達雙位數，華格納（Franz Wagner）19分，卡特（ Wendell Carter Jr. ）和貝恩（Desmond Bane）各17分，蘇格斯拿16分，團隊9人上陣都有分數進帳。

活塞一哥坎寧安拿39分，哈里斯有17分，其餘球員得分只有個位數，進攻熄火是輸球最大關鍵之一。

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