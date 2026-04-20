全中運網球高男團體傳捷報 高雄新莊高中二連霸

高雄市新莊高中奪得網球高中男子團體金牌，完成二連霸。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026年全國中等學校運動會於4月18至23日在嘉義縣舉行，高雄市網球代表隊傳出捷報，新莊高中高男團體一路過關斬將勇奪金牌，完成二連霸；高女團體與國中男女團體，鳳山商工、福山國中亦拿下3銀。

新莊高中男子網球長年表現亮眼，本屆再次奪金，寫下自2020年至2026年7屆賽事豪取6面金牌的輝煌記錄，僅2024年摘下銀牌；高女團體則由鳳山商工獲得銀牌。國中組方面，福山國中一舉拿下國男團體、國女團體雙料銀牌。

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高雄市教育局表示，高雄網球項目從國中到高中均有穩定的培育系統，透過體育班、校隊訓練與正式賽事歷練，逐步建立完整的人才發展鏈。此次拿下1金3銀，顯示逐步形成國中培力、高中深化、穩定發展的銜續培訓模式。

今年全中運高雄市共派出1810名選手與隊職員參賽，為支持選手全力備戰，市長陳其邁特別加碼全中運獎勵金，金牌選手獎勵金由原先4萬元提高至6萬元，居六都之冠；教練獎勵金金牌也提高至3萬元，其餘名次獎勵金同步調升。市府同時持續提供績優選手訓練補助金，讓選手與教練能更專注於平日訓練與賽場發揮。

教育局今年持續攜手高醫體系延續「校園運動選手整合照護合作計畫」，由醫療防護團隊進駐團，提供即時醫療照護與運動防護。局長吳立森18、19日前往賽場為選手及團隊打氣，強調將持續挹注資源，從獎勵制度、訓練補助、醫療防護到訓練環境改善，全面支持學生適性發展，讓更多高雄子弟在全國賽場發光發熱。

福山國中摘下網球國中男團、女團雙銀。（高雄市教育局提供）

網球高女團體鳳山商工獲得銀牌。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局吳立森前往賽場贈送水果、飲料，為選手加油打氣。（高雄市教育局提供）

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