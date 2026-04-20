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MLB》佐佐木朗希4戰有3戰投不滿5局自我檢討！道奇主帥賽後說話了

2026/04/20 10:23

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：9不敵洛磯，日本火球男佐佐木朗希今天再度投不滿5局退場，本季4場先發有3場投不滿5局，賽後他也自我檢討。

佐佐木朗希今天前3局表現出色，只被敲出2支一壘安打，兩度上演3上3下。然而進入第4局後遭遇亂流，單局被敲2安還投出觸身球與四壞保送失分，5局下被首名打者挨轟後更被連續安打狙擊，最終投4.2局退場，用78球僅43顆好球，被敲7安失3分，防禦率6.11。

這是佐佐木朗希本季第3場投不滿5局的先發，目前主要只依靠速球、指叉球與滑球3種球路的他，以先發投手來說武器庫略顯不足，而他自己也有所體會：「因為球種比其他投手少，每一球的品質就必須更高，但現在的問題就是品質還不夠好。」

佐佐木朗希也分析自己當前的課題：「等我能投出讓自己滿意的球，在那之後如果還被打，才會開始考慮改變投球風格。現在應該要先把自己的風格用高品質呈現出來，那才是最重要的。」

此役佐佐木朗希78球面對22名打者，共只製造8次揮空，也僅拿下2次三振。對於無法在關鍵時刻用三振解決打者，佐佐木朗希表示：「今天對手都在鎖定淺球數的直球，所以主要是讓他們打不好出局，但2好球或壘上有跑者之下，還是要視情況調整，希望我能再把直球和指叉球的品質再提升。」

對於朗希今天的表現，總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，朗希比賽前段投得很有效率，但進入第5局之後狀況不穩，必須想辦法止血的狀況下只能換投。但談到內容上的進步，羅伯斯說：「他更有效率，也能在需要時製造滾地球，或輕鬆拿下出局數。當然我們希望他能投完第5局，但整體來說，我認為比上一場還要好。」

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