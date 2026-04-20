NBA》各獎項入圍名單公布！溫班亞瑪和約基奇、SGA爭奪年度MVP

雷霆SGA、金塊約基奇與馬刺溫班亞瑪入圍年度MVP。（取自NBA官方X）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA今天公布年度獎項入圍者名單，其中最受矚目的年度MVP入圍者包含馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、金塊約基奇（Nikola Jokic）和上季獲獎的雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

挑戰MVP連莊的吉爾吉斯亞歷山大，這季依舊打得很有競爭力，場均31.1分、6.6次助攻，投籃命中率為55%。至於溫班亞瑪場均拿下25分、11.5籃板，已3度奪下年度MVP約基奇這季依舊繳出「場均大三元」數據，平均27.7分、12.9籃板和10.7助攻，他也成為NBA史上首位同時包辦助攻王和籃板王的球員。

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另外，吉爾吉斯亞歷山大還入圍年度關鍵球員（Clutch Player of the Year），他將和灰狼愛德華茲、金塊穆雷（Jamal Murray）角逐這個獎項。

溫班亞瑪這季除了入圍年度MVP，連續3季拿下阻攻王的他也入圍年度最佳防守球員，被認為是最大熱門，和他一起入圍的還有雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren）、活塞A.湯普森（Ausar Thompson），湯普森為這季的抄截王。

湖人東契奇（Luka Doncic）、坎寧安（Cade Cunningham）這季都沒達成65場的資格，但後來申訴成功，一樣可以角逐年度獎項，雖然都未入圍年度MVP，但被看好可以進入最佳年度陣容。

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