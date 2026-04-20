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MLB》19億日本重砲終於醒了！岡本和真本季第3轟+長打 OPS大暴漲

2026/04/20 10:52

岡本和真。（美聯社）岡本和真。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日本重砲岡本和真，今天面對響尾蛇火力爆發，當場2支長打外加本季第3轟，幫助藍鳥10：4獲勝。

日職生涯累積248轟、717分打點，拿過3次央聯全壘打王的岡本和真，則以4年6000萬美元（約19億新台幣）加盟藍鳥。然而旅美後的岡本和真水土不服，一度7場比賽內27打數僅敲出2支安打，打擊率甚至跌破2成，僅剩0.188、攻擊指數0.553的慘淡成績。

不過昨天岡本和真稍稍回神，單場雙安演出，打擊率再度回到2成。今天擔任先發第7棒三壘手，首局就敲出擊球初速102.3英哩二壘安打，幫助藍鳥打下第5分。3局上岡本和真鎖定一顆低角度滑球狠狠逮中，夯出左中外野方向陽春砲，擊球初速103.3英哩、飛行距離406英呎，本季第3轟出爐。

岡本和真此役4打數2安打、貢獻3分打點，還選到1次保送，賽後打擊率上升至0.221，攻擊指數也從徘徊好一陣子的0.5開頭，飆升至0.658，同時這也是他旅美首度連續2場比賽雙安演出。

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