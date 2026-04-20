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亞運》射箭在岡崎中央綜合公園登場 光照將是一大課題

2026/04/20 10:51

亞運射箭培訓隊總教練廖健男視察場地。（記者盧養宣攝）亞運射箭培訓隊總教練廖健男視察場地。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日舉行，射箭項目將在岡崎中央綜合公園登場，亞運培訓隊總教練廖健男今視察場地後指出，由於場地配置方向，光照可能會是屆時必須克服的問題。

岡崎中央綜合公園距離名古屋市區約1小時車程，公園面積約1800平方公尺，今天考察團抵達時風勢不小，廖健男透露，去年9月曾受名古屋射箭協會邀請來參加模擬賽，當時風勢較穩定，「比較需要注意的是因為射向剛好是面對東邊，可能必須適應光照問題，可能也會讓選手提早習慣戴墨鏡。」

廖健男表示，目前規劃在台南亞太棒球場旁邊的場地模擬為類似亞運的比賽場地，與國訓中心的距離也可以模擬屆時的車程時間，他提到，目前射箭隊預計住在海港旁的郵輪上，車程有一段距離，希望能尋找離場地更近的地點，增加代表隊的優勢。

台灣射箭項目上屆拿下1銀、1銅，本屆資格賽將在9月26日登場，一路比到10月3日，9月23日開放練習，9月25日為官方練習日。

射箭項目將在岡崎中央綜合公園登場。（記者盧養宣攝）射箭項目將在岡崎中央綜合公園登場。（記者盧養宣攝）

亞運射箭培訓隊總教練廖健男視察場地。（記者盧養宣攝）亞運射箭培訓隊總教練廖健男視察場地。（記者盧養宣攝）

射箭項目將在岡崎中央綜合公園登場。（記者盧養宣攝）射箭項目將在岡崎中央綜合公園登場。（記者盧養宣攝）

亞運射箭培訓隊總教練廖健男視察場地。（記者盧養宣攝）亞運射箭培訓隊總教練廖健男視察場地。（記者盧養宣攝）

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