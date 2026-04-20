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MLB》李灝宇反手美技！美媒讚：為自己爭取長留大聯盟機會（影音）

2026/04/20 11:19

李灝宇。（法新社）李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎台灣怪力男李灝宇，今天迎來大聯盟生涯第2場先發，雖然首安尚未開張，但守備端有一次超漂亮美技，也讓《底特律新聞》記者葛拉漢（Andrew Graham）撰文盛讚。

李灝宇在台灣時間4月18日迎來大聯盟初登場，打擊區內3打數0安打，在守備端雖然發生暴傳失誤，但在回穩之後也上演過精彩守備。當天賽前老虎總教練辛奇（A. J. Hinch）也表示，雖然外界都聚焦在李灝宇的打擊，但他的守備能力也相當被老虎球團看重。

今天面對紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），李灝宇再度獲得先發上場機會，雖然4打數0安打吞下2K，但他在8局下一次守備中，反手攔下康崔拉斯（Willson Contreras）一顆初速109.2英哩、可能沿著邊線穿越的強勁滾地球，迅速快傳一壘，一個彈跳傳進一壘手手套成功刺殺，上演美技守備。

《底特律新聞》記者葛拉漢撰文直言，李灝宇這記從三壘邊線深處傳向一壘的守備令人驚艷，「從反手把球攔下來，到踩在泥濘不堪的內野邊線完成傳球，整個守備一氣呵成非常完美，當然也要向一壘手托克森（Spencer Torkelson）致敬。」

葛拉漢指出，這種守備要在正常場地完成的難度已經相當高，更何況是在被大雨浸泡過、宛如豬圈的內野，且當時還在持續下雨的狀況下完成，「更誇張的是，這還只是李灝宇升上大聯盟的第一個週末。目前他看起來是能頂替受傷的麥金斯崔（Zach McKinstry）在內野防區的絕佳人選，如果能持續這種表現，很有機會為自己爭取長留大聯盟的機會。」

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