MLB》雙喜臨門！守護者擊敗金鶯奪勝、捕手賽後求婚成功抱得美人歸

黑吉斯今天賽後向女友求婚成功。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天靠著拉米瑞茲（José Ramírez）雙響砲的表現，以8：4擊敗金鶯，而在賽後捕手黑吉斯（Austin Hedges）還上演求婚戲碼，成為今天在場中的一大亮點。

黑吉斯透露，他與女友萊克西（Lexi）從2024年11月在一起，並且坦言在春訓初期就已把婚戒準備好，只是在尋找合適的時機求婚，最終在幾周前就把擬好計畫。

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守護者在今天以勝利收尾後，黑吉斯在場中單膝跪地向萊克西求婚，為此守護者主場進步球場（Progressive Field）的大螢幕還秀出「萊克西，妳願意嫁給我嗎？（Lexi, will you marry me?）」的字段，最終也如願求婚成功。

黑吉斯談到今天與金鶯的比賽與賽後的求婚橋段，他說：「我超緊張，非常、非常緊張。我很常因為比賽而有緊張的情緒，大家都知道他們（金鶯）是支很強的球隊，我們也想拿下這個系列賽，因此我就是專注在當下，並深知自己賽後還有事情要做，今天是個特別的日子，能夠讓我好好享受這一切真的非常特別。」

黑吉斯持續補充道，「我真的很希望我們能贏下那場比賽。我本來就打算無論如何都會求婚，但我真的很想贏，讓這件事變得更加特別。」

黑吉斯今天賽後向女友求婚成功。（美聯社）

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