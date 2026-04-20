自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》雙喜臨門！守護者擊敗金鶯奪勝、捕手賽後求婚成功抱得美人歸

2026/04/20 12:04

黑吉斯今天賽後向女友求婚成功。（路透）黑吉斯今天賽後向女友求婚成功。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天靠著拉米瑞茲（José Ramírez）雙響砲的表現，以8：4擊敗金鶯，而在賽後捕手黑吉斯（Austin Hedges）還上演求婚戲碼，成為今天在場中的一大亮點。

黑吉斯透露，他與女友萊克西（Lexi）從2024年11月在一起，並且坦言在春訓初期就已把婚戒準備好，只是在尋找合適的時機求婚，最終在幾周前就把擬好計畫。

守護者在今天以勝利收尾後，黑吉斯在場中單膝跪地向萊克西求婚，為此守護者主場進步球場（Progressive Field）的大螢幕還秀出「萊克西，妳願意嫁給我嗎？（Lexi, will you marry me?）」的字段，最終也如願求婚成功。

黑吉斯談到今天與金鶯的比賽與賽後的求婚橋段，他說：「我超緊張，非常、非常緊張。我很常因為比賽而有緊張的情緒，大家都知道他們（金鶯）是支很強的球隊，我們也想拿下這個系列賽，因此我就是專注在當下，並深知自己賽後還有事情要做，今天是個特別的日子，能夠讓我好好享受這一切真的非常特別。」

黑吉斯持續補充道，「我真的很希望我們能贏下那場比賽。我本來就打算無論如何都會求婚，但我真的很想贏，讓這件事變得更加特別。」

黑吉斯今天賽後向女友求婚成功。（美聯社）黑吉斯今天賽後向女友求婚成功。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中