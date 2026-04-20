亞運棒球》亞運場地是黑土 葉志仙分析與紅土的2項差異

名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場，比賽場地為黑土，與國內多數為紅土不同，棒協選訓委員葉志仙今視察場地表示，屆時會透過移地訓練後讓球員提早適應場地。

岡崎中央綜合公園棒球場緊鄰射箭場地，葉志仙透露，過去就代表亞洲棒球總會來視察過場地，「當時的狀況沒有現在好，我們提了很多改善計畫，調整得還算不錯，但代表隊可能要適應的是黑土。」

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葉志仙表示，日本的場地多數使用黑土，球員必須提早適應，除了視覺感官上的不同，黑土的質地更軟，「比較不會有沙的感覺，紅土沙子比較多。」

亞運棒球項目主場地為豐橋市民球場，岡崎中央綜合公園棒球場為副場地，約可容納11800人，葉志仙表示，這裡早期也是日本職棒球隊使用的場地，「場地基本上不太有問題，也做了更新，目前選手村距離球場約1小時車程，還是希望路程不要太長。」

名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場，葉志仙感受黑土。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（記者盧養宣攝）

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