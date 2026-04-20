NBA季後賽》溫班亞瑪首秀狂砍35分！馬刺擊敗拓荒者奪首勝

溫班亞瑪。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天在季後賽首輪G1面對拓荒者，陣中球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出全場最高35分、5籃板，最終黑衫軍以111：98力退拓荒者，系列賽取得1：0領先。

西部第2種子馬刺今年季後賽面對從附加賽脫穎而出的拓荒者，開局一度拉鋸，但馬刺隨後更加進入狀況，三分球連發，並靠著強森（Keldon Johnson）壓哨三分球，首節打完取得8分領先，也把這股氣勢延續到第2節，半場打完暫時以59：49領先。

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馬刺在上半場團隊命中率、三分球命中率都高達5成，成為領先關鍵，溫班亞瑪半場飆出21分全場最高，拓荒者阿夫迪賈（Deni Avdija）進帳19分全隊最高。

易籃後，拓荒者打出一波10：2攻勢迎頭趕上，追到2分落後，但馬刺很快拉高防守強度，加上這節錢帕尼（Julian Champagnie）適時跳出命中三分球，助隊回到雙位數領先，末節也不給對手任何反撲機會，收下首勝。

馬刺今天5人得分上雙，迎來季後賽首秀的溫班亞瑪今天投進5顆三分球，拿下全場最高35分、5籃板、2阻攻，福克斯（De'Aaron Fox）和卡瑟爾（Stephon Castle）都拿下17分；阿夫迪賈攻下全隊最高30分、10籃板。

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