NBA季後賽》雷霆、塞爾提克打爆對手 寫史上首見紀錄

雷霆今天以110：84打爆第8種子太陽。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕志在衛冕的雷霆今天以110：84打爆第8種子太陽，而塞爾提克以123：91打爆七六人，今天兩場季後賽都呈現一面倒的狀態，這也是NBA季後賽史上首次出現同日比賽至少2場分差超過30分的狀況。

面對從附加賽晉級的太陽，雷霆打得不費吹灰之力，首節打完就取得15分領先，三節打完分差達31分，比賽失去懸念，全場狂贏36分也締造隊史在季後賽第4大分差，最狂紀錄是去年季後賽首輪G1對陣灰熊的51分。

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「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）18投僅5中拿25分，但罰球17投15中，三節打完拿到25分，J.威廉斯（Jalen Williams）得22分，霍姆格倫（Chet Holmgren）有16分，全隊13人都有得分進帳，團隊人人都有功練，比賽呈現一面倒。

七六人從附加賽突圍拿到第7種子，但此仗打得毫無競爭力，塞爾提克首節就以33：18取得領先，之後也掌控優勢，兩節打完的差距就達18分，下半場也沒給予任何機會，最大差距擴大至35分，讓比賽失去懸念，終場以32分差分出勝負。

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