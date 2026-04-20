自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》雷霆、塞爾提克打爆對手 寫史上首見紀錄

2026/04/20 13:25

雷霆今天以110：84打爆第8種子太陽。（美聯社）雷霆今天以110：84打爆第8種子太陽。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕志在衛冕的雷霆今天以110：84打爆第8種子太陽，而塞爾提克以123：91打爆七六人，今天兩場季後賽都呈現一面倒的狀態，這也是NBA季後賽史上首次出現同日比賽至少2場分差超過30分的狀況。

面對從附加賽晉級的太陽，雷霆打得不費吹灰之力，首節打完就取得15分領先，三節打完分差達31分，比賽失去懸念，全場狂贏36分也締造隊史在季後賽第4大分差，最狂紀錄是去年季後賽首輪G1對陣灰熊的51分。

「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）18投僅5中拿25分，但罰球17投15中，三節打完拿到25分，J.威廉斯（Jalen Williams）得22分，霍姆格倫（Chet Holmgren）有16分，全隊13人都有得分進帳，團隊人人都有功練，比賽呈現一面倒。

七六人從附加賽突圍拿到第7種子，但此仗打得毫無競爭力，塞爾提克首節就以33：18取得領先，之後也掌控優勢，兩節打完的差距就達18分，下半場也沒給予任何機會，最大差距擴大至35分，讓比賽失去懸念，終場以32分差分出勝負。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中