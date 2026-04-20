全障運5月新北登場 賽會7大服務力挺選手拚戰佳績

2026年全國身心障礙國民運動會將於5月23日起在新北市登場，新北市府今藉記者會說明賽會7大貼心服務規劃。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕運動部主辦2026年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，承辦的新北市府為讓外界更了解賽會貼心服務規劃，體育局今在市府舉辦「賽會有服務」開箱體驗，邀請亞帕運羽球國手吳于嫣、「台灣最強桌球阿嬤」盧碧春、新北市桌球選手林我欽模擬比賽期間可能遇到的器材與身體疲勞狀況，透過賽會7大創新服務，得到最充分的支持，安心拚戰佳績。

吳于嫣、盧碧春、林我欽今在記者會透過「選手的1天」情境，模擬比賽期間可能遇到的各種狀況，包含羽球拍、器材損壞、身體恢復、交通接駁等，透過市府的服務規劃，得到完善照顧。

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新北市長侯友宜表示，今年全障運不只是競技舞台，更是以人為本的服務革新，盼選手到新北，不只是參加比賽，而是感受到一座城市完整的支持系統，從賽前準備到賽後恢復，市府以「服務型賽會」為核心理念，整合醫療、防護、交通與生活等面向，讓每位選手專心、安心參賽，充分展現運動實力，這是市府的責任，也是實踐運動平權與城市共融的重要一步。

體育局說明，賽會7大服務創新，包括「醫療諮詢全天守護」提供24小時醫療諮詢服務；「運動恢復專站服務」在板橋體育場與三重棒球場設置專業運動防護恢復站，提供賽前與賽後專業照護；「按摩小棧暖心陪伴」在15處場館設置按摩小棧，賽會人員皆可體驗；「輔具維修即時協助」設置輔具維修站，即時排除器材問題；「球拍穿線當天取件」在羽球競賽場地提供球拍穿線服務；「交通接駁」與55688台灣大車隊合作設置計程車招呼站，並提供叫車專線「55688轉95」即時專人服務，另規劃復康巴士定點接駁服務，提升移動便利性。

體育局也攜手Klook推出「全障運專屬應援優惠專區」，整合飯店、交通、行程和美食體驗，打造一站式預訂服務，協助選手、親友與民眾便利安排行程，賽會也首次在全部競賽項目做直播，在聽障賽項提供手語播報服務，搭配主播與講評，打造無障礙的觀賽體驗。

亞帕運羽球國手吳于嫣（右2站）模擬接受運動恢復服務。（記者黃政嘉攝）

「台灣最強桌球阿嬤」盧碧春（輪椅者）模擬輔具維修即時協助。（記者黃政嘉攝）

新北市桌球選手林我欽（前排坐者）模擬醫療諮詢狀況。（記者黃政嘉攝）

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