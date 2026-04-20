全中運桌球》郭冠宏獨木難撐 松山家商連兩年擊退長榮完成4連霸

松山家商在高男桌球團體決賽擊敗長榮中學，完成4連霸。（松山家商提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕團隊戰力雄厚的松山家商，今天在115年全中運高男組桌球團體賽決賽，以3:1力退由郭冠宏領軍的台南市長榮中學，完成4連霸；國泰隊化身的淡江高中在高女組團體決賽也以3:1擊敗長榮中學，連續5年封后。

松山家商去年在決賽就是以3:1擊退長榮中學，今年長榮依舊由史上最年輕成人國手郭冠宏坐鎮，並多了成人國手徐絃家、19歲國手鄭旻修助陣，整體實力提升不少。松商教練謝人傑也坦言，以整體實力來看，松商確實比較下風。

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松商今天推出19歲國手第4名的楊皓任打頭陣，直落三打敗蘇品錥；第二點雙打，今年首度入選成人國手的施佳宏，和老搭檔程弘宇聯手以3:0收拾楊昊勳/黃祐柏，松商取得2:0領先。世界排名85的郭冠宏隨後挺身而出，以3:0力克同樣入選今年名古屋亞運國手的洪敬愷，為長榮扳回一城；但關鍵第4點雙打，松商張睿煬/蔡賾安以3:0擊敗鄭旻修/彭靖恩，提前封王，也讓長榮排在第5點的亞運國手徐絃家無用武之地。長榮連兩年都只靠郭冠宏搶下1點，連2年獲得銀牌。

高女組方面，擁有吳映萱、彭郁涵及巫嘉恩3名成人國手的淡江高中，前兩戰分別以直落三解決中港高中、內湖高工，和長榮中學會師決賽。

負責打頭陣的彭郁涵先以3:1擊退今年17青國手黃韞纈，為淡江開出紅盤；第二點雙打，葉馨榆/賴萱恩雖以1:3不敵林姿妍/ 黃羽彤；但關鍵第三點，巫嘉恩以3:0扳倒長榮第一主力陳忞昕；第四點雙打，李霈蓉/王毓潔乘勝追擊，直落三拿下洪菀辰/何婉琪，完成關門任務。

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