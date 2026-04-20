自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

全中運桌球》郭冠宏獨木難撐 松山家商連兩年擊退長榮完成4連霸

2026/04/20 13:46

松山家商在高男桌球團體決賽擊敗長榮中學，完成4連霸。（松山家商提供）松山家商在高男桌球團體決賽擊敗長榮中學，完成4連霸。（松山家商提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕團隊戰力雄厚的松山家商，今天在115年全中運高男組桌球團體賽決賽，以3:1力退由郭冠宏領軍的台南市長榮中學，完成4連霸；國泰隊化身的淡江高中在高女組團體決賽也以3:1擊敗長榮中學，連續5年封后。

松山家商去年在決賽就是以3:1擊退長榮中學，今年長榮依舊由史上最年輕成人國手郭冠宏坐鎮，並多了成人國手徐絃家、19歲國手鄭旻修助陣，整體實力提升不少。松商教練謝人傑也坦言，以整體實力來看，松商確實比較下風。

松商今天推出19歲國手第4名的楊皓任打頭陣，直落三打敗蘇品錥；第二點雙打，今年首度入選成人國手的施佳宏，和老搭檔程弘宇聯手以3:0收拾楊昊勳/黃祐柏，松商取得2:0領先。世界排名85的郭冠宏隨後挺身而出，以3:0力克同樣入選今年名古屋亞運國手的洪敬愷，為長榮扳回一城；但關鍵第4點雙打，松商張睿煬/蔡賾安以3:0擊敗鄭旻修/彭靖恩，提前封王，也讓長榮排在第5點的亞運國手徐絃家無用武之地。長榮連兩年都只靠郭冠宏搶下1點，連2年獲得銀牌。

高女組方面，擁有吳映萱、彭郁涵及巫嘉恩3名成人國手的淡江高中，前兩戰分別以直落三解決中港高中、內湖高工，和長榮中學會師決賽。

負責打頭陣的彭郁涵先以3:1擊退今年17青國手黃韞纈，為淡江開出紅盤；第二點雙打，葉馨榆/賴萱恩雖以1:3不敵林姿妍/ 黃羽彤；但關鍵第三點，巫嘉恩以3:0扳倒長榮第一主力陳忞昕；第四點雙打，李霈蓉/王毓潔乘勝追擊，直落三拿下洪菀辰/何婉琪，完成關門任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中