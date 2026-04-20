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全中運》花蓮洪災後剩1支標槍練習 光復國中全中運拚金牌

2026/04/20 14:02

花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（縣府教育處提供）花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（縣府教育處提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，去年因洪災重創校內練習設施，只能與其他選手輪流共用唯一1支完好的標槍，今年參加全國中等學校運動會前夕，手臂無法發力被迫暫停訓練養傷，但他並沒有向命運低頭，反而在門諾醫院專業運動防護的協助下找回肌肉正確使用方式，成功在賽事擲出56米53成績奪下金牌。

2026年全國中等學校運動會於4月18至23日在嘉義縣舉行，花蓮光復國中選手田佳恩昨天以第一擲56公尺53奪下金牌，，並創下大會紀錄。縣府教育處指出，這面金牌背後更蘊含感人故事，光復國中曾遭馬太鞍水災重創，校舍與訓練器材幾近全毀，並在無固定場地情況下克難訓練。儘管環境艱困，選手與教練仍堅持不懈，最終在全中運開花結果。

田佳恩來自萬榮鄉馬遠部落，擁有布農族與阿美族血統，國小原本是田徑隊的壘球選手，教練見到他肩膀旋轉發力的方式極具天賦，便鼓勵他開始轉向訓練標槍，且因訓練紮實，屢屢在全國賽事擲出佳績。田佳恩賽後認為這場賽事的表現「還可以」，他靦腆笑說，因為沒有破個人最佳58公尺紀錄，心裡其實有更高的標準是丟到60米。

光復國中去年9月23日受堰塞湖潰決影響，校內運動場域及設備全遭洪水吞噬損壞，田徑隊訓練器材幾乎全毀，田佳恩只能被迫和多名隊友共用1支未受損的標槍，運用下課短暫的休息時間，到泥地訓練，假日則是移地到光復國小、東華大學等地練習。

田佳恩雖然挺過克難的訓練環境，但只能利用每節下課短短10分鐘，「來不及暖身，也沒有防護，就在那邊丟。」，讓手臂逐漸受傷，直到參加全中運前，手臂痠痛、無法發力，只能暫停訓練養傷。花蓮門諾醫院今指出，洪災過後，除引介資源讓選手能順利移地訓練，今年也攜手在地物理治療師及外地專業團隊，推動運動防護。

花蓮門諾醫院指出，今年推動運動防護，提供選手身體評估、肌力與柔軟度檢測，並依個案情況展開運動傷害預防指導、動作調整與基礎復健訓練；田佳恩在門諾醫院及時導入運動防護，從賽前熱身、賽後收操，到貼紮與肌肉使用觀念的指導，慢慢調整他手臂的狀態，讓一點一滴找回原有的強度。

光復國中田徑教練陳緯皓說，田佳恩穩定的訓練態度與堅持是奪金關鍵，門諾醫院的介入對選手幫助極大，「我們在兩場賽事前慢慢調整他的狀況，從防護、物理治療開始，把強度一點一滴拉回來，才有今天的成績。」，替孩子的夢想鋪一條更長遠的路。

花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）

花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）

花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）

花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）花蓮縣光復國中國三田徑選手田佳恩，克服去年洪災重創校內練習設施，及今年手臂無法發力被迫暫停訓練養傷的難關，在全中運田徑比槍賽事擲出56米53成績，替家鄉奪下金牌。（門諾醫院提供）

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