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亞運女壘》假想敵是日本與中國 台灣隊力拚金牌

2026/04/20 14:15

安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，女壘項目預計9月26日至10月3日在安城綜合運動公園舉行，壘球協會競賽組組長徐國華今視察場地後表示，台灣隊很常來日本移地訓練，場地適應應不會有太大問題。

安城綜合運動公園壘球場位於名古屋市區東南方，車程約40分鐘，可容納約2500個座位，徐國華今實地視察後指出，場地外野草皮較厚，可能會對球的滾動造成影響，「至於黑土，我們滿常來日本移地訓練，在適應上不會有太大問題。」

徐國華表示，下午時段三壘與左外野的守備可能會受到陽光影響，9月的風向預計是從外野吹往本壘，外野手的判斷需要再留意。

徐國華提到，選手預計住在港邊的郵輪上，車程距離比賽場地約1個小時，屆時可能也會讓選手模擬相關狀況。

台灣女將上屆在杭州亞運以銅牌作收，徐國華指出，假想敵仍是日本與中國，「就是看臨場狀況，今年機會應該滿大的。」他表示，球隊剛結束豐田盃賽事，接下來預計7月會進行移地訓練，備戰世界盃分組賽，最終名單屆時就會明朗。

安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）

女壘練習場。（記者盧養宣攝）女壘練習場。（記者盧養宣攝）

女壘球員休息區。（記者盧養宣攝）女壘球員休息區。（記者盧養宣攝）

女壘球員更衣、治療空間。（記者盧養宣攝）女壘球員更衣、治療空間。（記者盧養宣攝）

女壘更衣室。（記者盧養宣攝）女壘更衣室。（記者盧養宣攝）

安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）

安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）安城綜合運動公園壘球場。（記者盧養宣攝）

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