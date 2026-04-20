撞球》連下9局逆轉16歲美國新星 周婕妤笑捧今年第2冠

周婕妤逆轉美國新星伊絲頓，奪下今年第2冠。（取自WPBA臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的「大眼妹」周婕妤，今天在WPBA Island Casino 美國公開賽決賽，克服開局1:3落後，最終連下9局，10:3逆轉16歲的美國天才少女伊絲頓，笑捧冠軍獎盃及1.7萬美元（約新台幣53.6萬）獎金，這也是她繼2月的選手錦標賽之後，今年第2座WPBA冠軍。

寶刀未老的的周婕妤，首輪以8:4擊敗三度奪下9號球世錦賽冠軍的中國名將韓雨之後，一路長驅直入，又先後解決美國女將萊絲、世界排名第4的魏子茜、白俄羅好手菲費洛娃、洪夢霞，4強再以8:2輕取印尼新星何愛娜。

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決賽面對2024年獲得世青銀牌的伊絲頓，周婕妤開賽後還不適應球檯速度，兩度出現做球失誤，開局陷入1:3落後。第5局起，周婕妤完全掌控局面，不但進攻端無懈可擊，沒給對手任何機會，還4度破了對手衝球局，一口氣連拿9局，最後一局更演出精彩的「再見3、9碰」，快意逆轉封后。

周婕妤表示，這次到美國3週參加兩場比賽，第一場在聖路易斯，身體狀態還沒調整好，加上眼睛乾澀，表現有點失常。這場美國公開賽就調整得比較好，但決賽前夕卻突然長針眼，整個右眼皮都是腫的，原本有點擔心會影響比賽，還好練習時不影響瞄球就比較放心了，冠軍戰也沒有出現進攻失誤，對自己的表現相當滿意。

周婕妤表示，「輪流衝球的賽制，衝球很重要，今天衝球控制的連接球也都不錯，也是贏球的關鍵。」

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