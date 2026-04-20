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中職》富邦悍將前進台北大巨蛋 門票23日起開賣

2026/04/20 15:17

富邦悍將上半季大巨蛋場次售票價目表。（富邦悍將提供）富邦悍將上半季大巨蛋場次售票價目表。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將將於5月29日至31日前進台北大巨蛋，除了5月30日、31日「G!POP流行音樂節」已經公布賽後嘉賓，今日宣布5月29日賽後邀請本土天團「玖壹壹」擔任表演嘉賓，大巨蛋系列戰預售票也即將於4月23日起開放亞瑟傳奇優先購票，4月28日一般售票全面開賣。

本次富邦悍將台北大巨蛋主場賽事採取平、假日不同票價，憑悍將勇士聯名卡於富邦悍將售票網購買一般區門票，平日可享5折優惠（每場次限量900張）、假日9折優惠（每場次1,250 張），30日、31日「G!POP流行音樂節」主題日座位全區開放，應援舞台前搖滾熱力區票價為2,500元、本壘後方中央熱力區票價2,800元；外野B1、L2區皆為800元，相關進場贈品則將於日後陸續公布。

購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王等會員將依享有分階段優先購票資格，優先購票時段自4月23日（四）中午12點30分起陸續展開，首先將開放亞瑟傳奇會員搶先購買，每位亞瑟傳奇每場次限購4張，24日（五）開放亞瑟王優先購票，每位亞瑟王每場次限購4張；4月28 日（週二）起中午12點30分一般售票全面啟售，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

表演嘉賓方面，5月29日是「玖壹壹」首次在台北大巨蛋為中職球隊賽後演出，5月30日賽後安排「青春搖滾樂團」QWER、「夏日女王」孝琳開唱，5月31日由「韓國人氣樂團」CNBLUE壓軸登場。

富邦悍將上半季大巨蛋場次售票時程。（富邦悍將提供）富邦悍將上半季大巨蛋場次售票時程。（富邦悍將提供）

富邦悍將5月29日賽後表演嘉賓玖壹壹。（富邦悍將提供）富邦悍將5月29日賽後表演嘉賓玖壹壹。（富邦悍將提供）

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