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中職》籃籃號召全隊出動！河智媛、高佳彬熱血接力 五本柱做伙跑球場10圈

2026/04/20 15:18

樂天應援團長們、樂天女孩沈珈妤和五本柱一起大隊接力。（樂天桃猿提供）樂天應援團長們、樂天女孩沈珈妤和五本柱一起大隊接力。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕樂天超強特別企劃登場！這回不在台北大巨蛋，而是將舞台搬回主場樂天桃園球場，挑戰大隊接力跑10圈的熱血任務。此次樂天桃猿特別YouTube企劃集結領隊野原武人、推進隊長籃籃、應援團長Aby、阿杰、球員陳世展、李育朋、余新喆、樂天韓籍五本柱河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠以及樂天女孩沈珈妤參與，共同完成這場體力與團魂兼具的挑戰。樂天推進隊長籃籃笑說：「邀約過程大家以為是開玩笑，發現我們是認真的時候都驚訝不已。」不過當企劃真的執行後，「感覺大家更加靠近，團體凝聚力更好，真的很開心。」

這次企劃的起點，其實來自團長Aby原本打算「一個人跑完10圈」的承諾，卻讓球團與籃籃都相當不捨，決定號召大家一起加入陪跑行列，從「一個人的挑戰」變成「一群人的熱血任務」，也讓整體活動更具象徵意義，展現樂天最核心的「團結一致、做伙拚」精神。特別的是，韓籍五本柱在得知企劃內容後，也紛紛覺得新鮮又有趣，幾乎是義無反顧加入，沒有多想就答應挑戰，讓這場接力不只是體力考驗，更成為跨文化、跨身份的團隊連結，讓現場氣氛更加熱血沸騰。

至於這場熱血「大隊接力」的MVP，籃籃分享心中兩位表現亮眼的成員。一位是河智媛，「她在整場活動中表現出來的態度和拼搏的精神，我覺得很有球隊去年爭冠時候的感覺。」另一位則是「新學妹」高佳彬，「她在接到接力棒後不顧一切的衝刺嚇到我，本來以為她是個可愛文靜的小女生，殊不知接棒後變了一個人，爆發力超級強。」

作為本次最硬派代表，團長Aby去年就在IG立下承諾：「10圈是一定會跑的，我們想想我們怎麼完成。」這回親自完成壯舉，他透露原本打算開直播獨跑，但後來聽聞有陪跑企劃時相當感動，「但也因為比賽完要整理場地的關係，怕耽誤到場務工作時間，所以這次就沒辦法讓大家一次參與為我們加油，這是要跟10號隊友不好意思的地方。」過程中他全程未停下喝水，笑說：「途中不想停下來，怕節奏破壞掉就會開始累了（笑）。」至於後遺症，他也坦言，「好像是隔兩天才開始的吧，持續了4天左右，但是這10圈代表我們去年完成任務，是大家一致團結的展現，所以讓我們繼續鐵腿吧 ！」

「運動系」的樂天女孩沈珈妤同樣參與其中，被點名加入時，平常就在固定跑馬拉松的她直呼這是難得機會，並帶著期待心情去參與。更讓人驚訝的是，活動是在球賽結束後進行，她在完成應援後立刻投入跑步行列，「對，應援完直接去跑步，真的是我第一次這樣的體驗！」她也分享過往曾有「先跑再應援」的經驗，這次反過來讓她感受截然不同。被問到體力狀況，她自信表示：「體力還算可以負荷，平常有在維持運動習慣真的有差，讓我在這樣的強度下還能撐住，也更享受整個過程！」

過程中，沈珈妤還特別陪伴廉世彬一起跑步，成為阿彬專屬的「配速員」。她分享當下觀察到對方體力接近極限，速度慢下來，「當下就很直覺地想說，如果有人陪在旁邊一起跑，或許可以多一點動力，所以就跑過去陪他。」此畫面也呼應這次企劃最核心的精神——不只是完成10圈，而是號召更多人一起「做伙」往前跑，在彼此陪伴中完成挑戰，讓樂天的團隊凝聚力持續延伸到場內外。「樂天大隊接力」特別企劃將於4月20日晚間官方YouTube上線，粉絲敬請期待。

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