自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》帶著台灣的愛拚回大聯盟！費仔計畫11月來台 休賽季加碼學中文

2026/04/20 15:38

費爾柴德。（資料照，路透）費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊雖然無緣經典賽8強，但混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出關鍵2轟，也成為擊敗南韓隊的功臣之一，讓他在台灣一席爆紅。費爾柴德接受經典賽官網記者德羅塔（Casey Drottar）採訪時表示，台灣球迷不分國界的熱情支持，讓他深刻體會到前所未有的歸屬感。

回顧台灣隊在C組預賽的表現，台灣隊在第一、二場的比賽，接連遭澳洲、日本完封。台灣隊背水一戰對決捷克，費爾柴德表現相當突出，在2局上兩出局後滿壘的情況下，轟出左外野滿貫砲、個人單場跑出3次盜壘成功，為台灣隊進帳4分，之後對決南韓隊，費仔在8局上夯出逆轉2分砲，幫助台灣隊在延長賽中寫下經典賽史上首度戰勝韓國的紀錄。

回憶起對戰南韓的那記全壘打，費爾柴德說：「當球飛出牆外時，球場就像火山爆發一樣，我從未聽過那樣的聲音。」費仔敲出2支關鍵全壘打，帶動台灣隊贏球氣勢，加上本身擁有討喜又帥氣的外型，從本屆經典賽開打至今，征服許多台灣球迷的心。

經典賽帶來的效應至今仍在美國職棒場邊發酵，費爾柴德透露，目前無論是在大聯盟春訓營還是3A賽場，場場都有台灣球迷現身支持，甚至有球迷遠從聖地牙哥驅車8小時至亞利桑那，只為見他一面，他的社群平台「Instagram」粉絲數也從賽前的5萬人激增至超過33萬人。

現年30歲、擁有5年大聯盟資歷的費爾柴德，母親出生於台灣，12歲才移居美國。費爾柴德坦言，賽前他曾因語言不通及身為陣中唯一「非本土出生」成員而感到焦慮，然而，台灣隊休息室的融洽氣氛迅速消融了他的不安，「隊友們立刻讓我感覺像家人一樣，他們全心全意接納了我，這是一段對我個人極具意義的經歷。」

深受台灣熱情觸動的費爾柴爾德已計畫於今年11月回台造訪，並安排母親一同隨行，這也將是其母移居美國後首度返鄉。此外，為了能與隊友及球迷有更好的交流，他已規劃在休賽季開始學習中文。

目前費爾柴德在守護者3A表現優異，出賽18場貢獻3轟、8打點，打擊率高達0.333，OPS是驚人的1.024，力拚重返大聯盟。「現在我感受到整塊土地的愛在背後支撐我，這股動力將推著我走過接下來的賽季，因為我知道在台灣有成千上萬的球迷挺我。」費爾柴德說道。

下來的賽季，因為我知道在台灣有成千上萬的球迷挺我。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中