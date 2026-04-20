MLB》帶著台灣的愛拚回大聯盟！費仔計畫11月來台 休賽季加碼學中文

費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊雖然無緣經典賽8強，但混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出關鍵2轟，也成為擊敗南韓隊的功臣之一，讓他在台灣一席爆紅。費爾柴德接受經典賽官網記者德羅塔（Casey Drottar）採訪時表示，台灣球迷不分國界的熱情支持，讓他深刻體會到前所未有的歸屬感。

回顧台灣隊在C組預賽的表現，台灣隊在第一、二場的比賽，接連遭澳洲、日本完封。台灣隊背水一戰對決捷克，費爾柴德表現相當突出，在2局上兩出局後滿壘的情況下，轟出左外野滿貫砲、個人單場跑出3次盜壘成功，為台灣隊進帳4分，之後對決南韓隊，費仔在8局上夯出逆轉2分砲，幫助台灣隊在延長賽中寫下經典賽史上首度戰勝韓國的紀錄。

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回憶起對戰南韓的那記全壘打，費爾柴德說：「當球飛出牆外時，球場就像火山爆發一樣，我從未聽過那樣的聲音。」費仔敲出2支關鍵全壘打，帶動台灣隊贏球氣勢，加上本身擁有討喜又帥氣的外型，從本屆經典賽開打至今，征服許多台灣球迷的心。

經典賽帶來的效應至今仍在美國職棒場邊發酵，費爾柴德透露，目前無論是在大聯盟春訓營還是3A賽場，場場都有台灣球迷現身支持，甚至有球迷遠從聖地牙哥驅車8小時至亞利桑那，只為見他一面，他的社群平台「Instagram」粉絲數也從賽前的5萬人激增至超過33萬人。

現年30歲、擁有5年大聯盟資歷的費爾柴德，母親出生於台灣，12歲才移居美國。費爾柴德坦言，賽前他曾因語言不通及身為陣中唯一「非本土出生」成員而感到焦慮，然而，台灣隊休息室的融洽氣氛迅速消融了他的不安，「隊友們立刻讓我感覺像家人一樣，他們全心全意接納了我，這是一段對我個人極具意義的經歷。」

深受台灣熱情觸動的費爾柴爾德已計畫於今年11月回台造訪，並安排母親一同隨行，這也將是其母移居美國後首度返鄉。此外，為了能與隊友及球迷有更好的交流，他已規劃在休賽季開始學習中文。

目前費爾柴德在守護者3A表現優異，出賽18場貢獻3轟、8打點，打擊率高達0.333，OPS是驚人的1.024，力拚重返大聯盟。「現在我感受到整塊土地的愛在背後支撐我，這股動力將推著我走過接下來的賽季，因為我知道在台灣有成千上萬的球迷挺我。」費爾柴德說道。

下來的賽季，因為我知道在台灣有成千上萬的球迷挺我。」

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