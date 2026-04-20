中職》味全龍「龍之萌友」親子毛孩日 5月2日至3日登場

味全龍「龍之萌友」親子毛孩日入場贈品。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍將於5月2日至3日舉辦「龍之萌友的應援時光 —『塩』守健康！親子毛孩日」，本次活動除了由「台灣塩野義製藥」冠名贊助，也與日本超人氣插畫 TOMBONIA 攜手推出系列入場贈品及商品，場邊更有豐富的活動讓家長、小朋友與萌寵們互動。

本次主題日與日本插畫 TOMBONIA 的跨界聯名，5/2 （六） 入場即贈 「TOMBONIA盲包吊飾」，五款造型隨機發放， 5/3 （日） 則為「TOMBONIA冷水瓶」，實用與質感兼具，陪伴親子和寵物們戶外補水。

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味全龍人氣吉祥物「芮美」將在活動首日5/2正式發表全新個人主題曲，帶領球迷們一起律動；「寵物時尚走秀」將於5/3在二樓場外舞台展開，邀請最強萌友們穿上最有創意的穿搭，角逐當日最萌焦點。

球團今年也推出限量的寵物套票，打造萌寵專屬的觀賽體驗，陪伴主人留下珍貴回憶。寵物套票將分為「汪汪派對套票」每日限量35組、「其餘盟友派對套票」每日限量35組，每組售價1,450元，贈送寵物棚拍福利，賽後更可帶著萌寵一同走進天母人工草皮悠閒散步，與寶貝們一起創造難忘觀賽回憶。更多活動詳情請持續鎖定味全龍官方粉絲專頁。

味全龍於5月2日至3日舉辦「龍之萌友」親子毛孩日。（味全龍提供）

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