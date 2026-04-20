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基市府推廣閱讀 借10本書閱讀免費換中信兄弟主場1張門票

2026/04/20 15:52

基隆市文化觀光局結合中國信託銀行主辦的「2026閱讀MVP」公益活動，民眾借閱滿10本書，可以免費兌換一張中信兄弟主場門票。（基隆市政府文化觀光局提供）基隆市文化觀光局結合中國信託銀行主辦的「2026閱讀MVP」公益活動，民眾借閱滿10本書，可以免費兌換一張中信兄弟主場門票。（基隆市政府文化觀光局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化觀光局長江亭玫今天（20日）表示，為了推動城市閱讀風氣結合健康運動生活，已加入中國信託銀行主辦的「2026閱讀MVP」公益活動，自明天（21日）起至5月17日（週日）在基隆市公共圖書館，借閱滿10本書，即可免費兌換1張中信兄弟平日主場門票兌換券。活動詳情，可上基隆市公共圖書館官網（https://kllib.klcg.gov.tw/）、基隆市文化觀光局官網（https://klctb.klcg.gov.tw/），或電洽文觀局（02）2422-4170轉分機705。

江亭玫表示，基隆這座城市正在改變，未來不僅要提升閱讀的深度，更要擴展廣度。基隆今年首度與中國信託銀行合作，參與深具意義的閱讀MVP計畫，對於基隆的愛書人與棒球迷來說，都是一大福音；基隆市各公立圖書館將以運動為主題策畫書展，希望透過閱讀與職棒運動的結合，打破大眾對閱讀的刻板印象，讓不同年齡層，都能走進圖書館，感受「文字的力量」與「球場的熱血」。

基隆市文化觀光局加碼推出寫作抽獎活動，只要在公共圖書館內索取專用稿紙，撰寫300字以上的讀書心得交回櫃檯，就有機會抽中漢來日月行館雙人1泊2食住宿券及多項職棒、職籃限量好禮，歡迎民眾踴躍參與。活動相關資訊，可上基隆市公共圖書館官網（https://kllib.klcg.gov.tw/）、基隆市文化觀光局官網（https://klctb.klcg.gov.tw/），或追蹤「閱讀MVP」臉書粉絲專頁查詢，或電洽文觀局（02）2422-4170轉分機705。

基隆市文化觀光局結合中國信託銀行主辦的「2026閱讀MVP」公益活動，民眾借閱滿10本書，可以免費兌換一張中信兄弟主場門票。（基隆市政府文化觀光局提供）基隆市文化觀光局結合中國信託銀行主辦的「2026閱讀MVP」公益活動，民眾借閱滿10本書，可以免費兌換一張中信兄弟主場門票。（基隆市政府文化觀光局提供）

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