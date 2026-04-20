自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 田徑

全中運田徑》和群國中陳建愷2公尺06一支獨秀 破高懸28年大會紀錄

2026/04/20 15:47

彰縣和群國中陳建愷在國男組跳高破28年大會紀錄摘金，右為教練張日銘（教練張日銘提供）彰縣和群國中陳建愷在國男組跳高破28年大會紀錄摘金，右為教練張日銘（教練張日銘提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕來自彰化縣的和群國中陳建愷，今天在115年嘉義全國中等學校運動會跳高國男組決賽一支獨秀，以2公尺06的成績霸氣摘金，更一舉打破高懸28年的大會紀錄。

陳建愷在決賽越過2公尺01後，確保金牌到手，接著向上挑戰2公尺04，並成功越過2公尺06，將1998年林芫興2公尺03的大會紀錄送入歷史，這也是全中運國中組第二古老紀錄。

陳建愷是在國小三年級接觸田徑，一開始就是練跳高和跳遠，教練張日銘指出，雖他身高不具優勢，但腳長能讓他重心擺得較高，算是有利條件，此外，他的吸收能力好，修正能力也很快，有目標就有動力去拚，是一名遇強則強的選手，比賽往往都比練習好。

張日銘透露，其實2月港都盃就有機會挑戰U20亞錦賽標準的2公尺06，但沒能達成，就將目標擺在全中運，「這次設定先爭取金牌，進而挑戰大會紀錄。」看到愛徒成功突破自我，張日銘也相當感動，「我以前是400公尺跨欄選手，他是我第一個帶的跳高選手，一路拉拔到現在，我在學習怎麼帶學生，他也透過練習成長，我們有很強烈的革命情感。」

陳建愷在決賽成績大幅領先其他對手，新竹縣成功國李家豪1公尺95奪銀，彰化縣和美高中張家綸1公尺92鍍銅，接下來他還有跳遠賽事要拚，目標能用雙金為國中最後一年全中運劃下完美句點。

彰縣和群國中陳建愷在國男組跳高破28年大會紀錄摘金，右為教練張日銘（教練張日銘提供）彰縣和群國中陳建愷在國男組跳高破28年大會紀錄摘金，右為教練張日銘（教練張日銘提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中