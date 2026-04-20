全中運田徑》和群國中陳建愷2公尺06一支獨秀 破高懸28年大會紀錄

彰縣和群國中陳建愷在國男組跳高破28年大會紀錄摘金，右為教練張日銘（教練張日銘提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕來自彰化縣的和群國中陳建愷，今天在115年嘉義全國中等學校運動會跳高國男組決賽一支獨秀，以2公尺06的成績霸氣摘金，更一舉打破高懸28年的大會紀錄。

陳建愷在決賽越過2公尺01後，確保金牌到手，接著向上挑戰2公尺04，並成功越過2公尺06，將1998年林芫興2公尺03的大會紀錄送入歷史，這也是全中運國中組第二古老紀錄。

請繼續往下閱讀...

陳建愷是在國小三年級接觸田徑，一開始就是練跳高和跳遠，教練張日銘指出，雖他身高不具優勢，但腳長能讓他重心擺得較高，算是有利條件，此外，他的吸收能力好，修正能力也很快，有目標就有動力去拚，是一名遇強則強的選手，比賽往往都比練習好。

張日銘透露，其實2月港都盃就有機會挑戰U20亞錦賽標準的2公尺06，但沒能達成，就將目標擺在全中運，「這次設定先爭取金牌，進而挑戰大會紀錄。」看到愛徒成功突破自我，張日銘也相當感動，「我以前是400公尺跨欄選手，他是我第一個帶的跳高選手，一路拉拔到現在，我在學習怎麼帶學生，他也透過練習成長，我們有很強烈的革命情感。」

陳建愷在決賽成績大幅領先其他對手，新竹縣成功國李家豪1公尺95奪銀，彰化縣和美高中張家綸1公尺92鍍銅，接下來他還有跳遠賽事要拚，目標能用雙金為國中最後一年全中運劃下完美句點。

彰縣和群國中陳建愷在國男組跳高破28年大會紀錄摘金，右為教練張日銘（教練張日銘提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法