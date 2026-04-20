棒球》陽信盃全國青少棒賽5月4日開打 18支代表隊爭取榮耀

陽信盃全國青少棒賽將在5月4日登場。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日，在新北市三重棒球場、台中市舊正棒球場2地同時開打，中華棒協與陽信銀行今天舉行開賽記者會，邀請味全龍林辰勳參與並分享經驗，勉勵小選手們更精進自己的球技，在棒球舞台上持續發光發熱。

陽信銀行連續第3年贊助全國青少棒賽，並安排四強賽時加入轉播，棒協秘書長林宗成感謝陽信銀行的大力支持，他表示，前兩年台灣的代表隊一次拿下亞太冠軍、去年拿下世界冠軍，期待選手們能在這次比賽中享受到棒球樂趣，並拿到代表權。

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陽信盃全國青少棒賽將在5月4日登場

。（記者林正堃攝）

陽信銀行董事長陳勝宏指出，棒球是台灣最受到重視的運動，需要大家的投入與幫忙，才有辦法讓台灣的棒球繼續在世界上的每個地方被看到，「台灣雖然是個很小的國家，但可以用棒球獲得世界各國肯定，陽信銀行能贊助棒球運動，是我們的光榮，希望我們能繼續幫助我們的國家，繼續發揚棒球精神。」

參賽18支縣市代表隊都派出教練與球員代表出席，宣示將在比賽中拿出最佳表現爭取最高榮耀。曾在2016年代表台灣參加小馬聯盟青少棒世界賽並幫助球隊奪得冠軍的味全龍捕手林辰勳，就是當年全國青少棒賽的最有價值球員，而且從亞太區賽事打到冠軍戰共敲出12發全壘打，，他勉勵學弟們說：「如果能夠出國比賽，不用害怕外國球員，因為大家都是同年齡的人，就是好好去享受國外的棒球環境，感受不同的棒球文化就好。」

林辰勳表示，看到台下的學弟，就想到自己過去穿國家隊球衣的時候，棒球最酷的地方，就是教我們怎麼變強，無論三振或是低潮，都是提醒自己哪裡可以做得更好，只要勇敢面對就可以，棒球是團隊運動，一定要珍惜身編的隊友與教練，但如果棒球路要走得更遠，就一定要有良好的自律與態度。

全國青少棒錦標賽台灣自1972年舉辦，至今將邁入第54屆，是台灣歷史最悠久的青少棒賽事，獲勝球隊將代表台灣參加美國小馬聯盟小馬級（Pony-Pony）比賽，台灣自1993年至今已經參與30屆小馬聯盟賽事，共拿下12次世界冠軍，去年由台中市拿到代表權，並順利奪冠軍盃。

陽信銀行董事長陳勝宏。（記者林正堃攝）

林辰勳。（記者林正堃攝）

陽信盃全國青少棒賽將在5月4日登場。（記者林正堃攝）

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