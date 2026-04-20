MLB》二刀流大谷爭塞揚 名人堂強投點出獲獎關鍵

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平睽違3年再度以「投打二刀流」迎接開季，外界期待能打滿整季，力拚生涯首座塞揚獎的殊榮，名人堂強投史莫茲（John Smoltz）盛讚「投手大谷」絕對有機會獲得投手的最高榮譽。

投手大谷本季先發3場，繳出2勝0敗、防禦率0.50、WHIP0.72、被打擊率0.113等優異成績。對於大谷今年是否有機會爭奪國聯塞揚獎，史莫茲在節目上為他背書，他堅定地強調：「答案是肯定的。」史莫茲認為，道奇可能會謹慎安排大谷的投球局數，但他也補充道，現在對投球局數的標準已比過去寬鬆許多，一般來說需要180局以上，但如果現在能投滿160局，應該就有辦法獲獎。

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史莫茲對大谷讚譽有加，他說：「我一直以來都這麼說，不管別人怎麼想，他的手臂以及控球的能力都是天才級別的，就算他的防禦率大幅低於打擊率，我也不會感到驚訝。」史莫茲更強調，大谷想要打破美國那種「二刀流是不可能的」常識，他做到了很多次，並拿下了四座年度MVP，既然如此，他沒有理由不能成為塞揚獎得主。

史莫茲坦言，比起打者，他一直以來更傾向於將大谷看作一名投手，「這或許是偏見，畢竟我們還沒看過太多次他以先發投手身分展現的全貌。但當大家親眼目睹最終成果時，肯定會被嚇得目瞪口呆。」大谷翔平今年再度展現強投豪打的二刀流身手，下一次先發預計將在台灣時間23 日於客場對戰舊金山巨人隊，挑戰本季第3勝。

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