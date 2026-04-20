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PLG》獵鷹闖季後賽 例行賽場均2100人感謝球迷支持

2026/04/20 17:32

台鋼獵鷹主場。（台鋼獵鷹提供）台鋼獵鷹主場。（台鋼獵鷹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹2025-26賽季主場例行賽於昨（19）日正式告一段落，球隊本季持續以國立成功大學中正堂作為主場，這也是進駐成大後的第二個賽季。隨著主場例行賽圓滿落幕，台鋼獵鷹目前以例行賽暫居第二之姿挺進季後賽，並將帶著球迷一路相挺的力量，持續朝更高目標邁進。

回顧近三個賽季主場例行賽進場表現，台鋼獵鷹在2023-24賽季以嘉南藥理大學紹宗體育館作為主場，14場主場例行賽場均進場人數約為1,500人；自搬遷至成大後，2024-25賽季與2025-26賽季主場例行賽場均進場人數皆突破2,100人次，展現在地主場日益提升的號召力。從數據可見，儘管本季面對整體環境與賽季變數，仍有許多球迷以實際行動進場支持，持續堆疊屬於台鋼獵鷹的主場能量，也印證球隊與在地球迷之間愈發緊密的連結。

本季台鋼獵鷹一路走來，面臨嚴峻的挑戰與變數，雖然過程並不輕鬆，但全隊仍一步步克服困局，順利挺進季後賽。對獵鷹而言，晉級季後賽從來不是終點，而是另一段拚戰旅程的開始。台鋼獵鷹也特別感謝球迷過去五年一路以來的支持與陪伴，從成軍至今，無論順境或逆境，始終有一群死忠球迷陪伴獵鷹走過每一個重要時刻，正因為有球迷長期相挺，球隊才能在每個賽季持續前進，也變得更加堅韌。

除了球場上的拚戰，台鋼集團對體育發展的投入，也持續落實在更長期的制度與環境建設上。台鋼集團斥資逾新台幣3億元、歷時兩年，於高雄路竹台鋼科技大學打造「皇鷹學院」，作為台鋼職業運動版圖的重要訓練基地。皇鷹學院整合台鋼雄鷹、台鋼獵鷹與台鋼天鷹三支職業球隊資源，建立棒球、籃球及排球共享的綜合訓練環境，基地內設有現代化球場、專屬宿舍、重訓室及治療室，提供選手更完整且高規格的訓練與後勤支援系統。

台鋼集團對南部籃球運動的投入，不僅止於職業球隊，也持續向下扎根。台鋼科技大學籃球隊本季正式升上大專籃球聯賽公開一級，寫下隊史重要里程碑，也展現台鋼持續深耕南部籃球、完善人才養成的決心。

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