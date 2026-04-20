亞運》小學校廢校後化身一站式中繼站 國訓中心盼成台灣隊最強後盾

名古屋市區御園小學校成為我國此次亞運中繼站。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕國家運動訓練中心此次在名古屋亞運規劃3大中繼站，考察團今視察位於名古屋市區的御園小學校，這座近年廢校的小學校在多方通力合作下，成為我國代表隊此次最大的中繼站，希望提供選手最完善的後勤支援。

位於名古屋市區的御園小學校由於少子化，廢校後成為當地市民休閒活動中心，車程7分鐘就能到名古屋名鐵站，交通機能方便，每間教室均有冷氣，場地空間多元，廚房一應俱全，具有多處獨立空間可因應需求調整使用。

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運動部常務次長洪志昌。（記者盧養宣攝）

運動部長李洋今與運動部常務次長洪志昌視察中繼站，對於空間使用提出建議，洪志昌在視察後受訪表示，目前一樓主要作為接待、休息與訪問用，相當於團本部，二樓則是提供訓練、醫護與物理治療，體育館則一半作為羽球訓練場地，另外一半作為柔道等技擊類運動。

洪志昌表示，在尋找中繼站的過程問了很多地方，也感謝財團法人台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧居中與市政府協調，「這是我們第一次，可能也是第一個代表團有這麼完整的中繼站。」

競技運動處代理處長陳建羽指出，國訓中心接下來會統籌運科中心的需求，後續會把加壓艙、腿套以及膳食跟物資，在台灣整理後送到中繼站。洪志昌表示，預計會有包括廚師在內的20個同仁在中繼站支援，也會安排車輛往返。

中繼站廚房一應俱全。（記者盧養宣攝）

中繼站廚房一應俱全。（記者盧養宣攝）

名古屋市區御園小學校成為我國此次亞運中繼站。（記者盧養宣攝）

圖書室電力足夠，預計提供運科中心放置加壓艙。（記者盧養宣攝）

名古屋市區御園小學校家政教室。（記者盧養宣攝）

運動部長李洋視察中繼站。（記者盧養宣攝）

體育館。（記者盧養宣攝）

體育館。（記者盧養宣攝）

名古屋市區御園小學校成為我國此次亞運中繼站。（記者盧養宣攝）

名古屋市區御園小學校成為我國此次亞運中繼站。（記者盧養宣攝）

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