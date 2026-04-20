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MLB》11連敗的大都會創43年難堪紀錄 林多：批評聲浪將排山倒海

2026/04/20 18:54

林多。（資料照，路透）林多。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在延長賽以1：2不敵小熊，苦吞11連敗，這是大都會自2004年以來最長連敗，同時寫下隊史最慘4月連敗紀錄，也是自1983年以來隊史最速15敗。當家球星林多（Francisco Lindor）賽後坦言，接下來外界批評會很慘。

本季團隊薪資高達3.522億美元（逾新台幣111億）、高居大聯盟之冠的大都會，今年表現卻不如預期，在索托（Juan Soto）、波蘭柯（Jorge Polanco）因傷缺陣，以及林多、小畢歇特（Bo Bichette）等主力發揮低迷下，在7勝4敗後苦吞11連敗，目前戰績7勝15敗，與皇家並列大聯盟爐主。

大都會11連敗期間，打擊火力盡失只攻下19分，卻失掉了62分，得點圈打擊率更是低迷到只有0.145。林多賽後受訪表示，這種感覺糟透了，職業球員必須想辦法在打完27個出局數、甚至是30個出局數後成為贏球的那一方，雖然感覺不好，但這裡沒人垂頭喪氣，大家依然昂首挺胸為彼此奮戰，接下來批評聲會變得更大，球隊每個人心裡都有數，必須團結起來，繼續戰鬥。

大都會在休賽季以3年5100萬美元合約簽下的明星終結者威廉斯（Devin Williams），9局下關門砸鍋，吞下本季首場救援失敗，他坦言對自己的表現很失望，隊友給了他領先優勢，自己的職責是守住它，但卻犯了錯，這讓球隊付出了慘痛的代價。

大都會苦吞11連敗，總教練門多薩（Carlos Mendoza）是否會為此下台負責，棒球營運總裁史登斯（David Stearns）日前表態力挺他，而林多認為錯不在主帥，「他掌控著全局，工作做得非常出色，只是我們球員沒有執行好，把責任全推給他是不公平的，他讓這艘船朝著正確的方向前進，我們這些划船的人必須更努力執行才行。」

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