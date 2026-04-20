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全中運射箭》走出低潮！「最強高中生」許芯慈拿3金加碼超狂演出

2026/04/20 19:27

新北三民高中射箭隊。（教練吳英男提供）新北三民高中射箭隊。（教練吳英男提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北三民高中的許芯慈在115年嘉義全中運拿下女子反曲弓金牌，率領女團完成三連霸，並在混合團體摘金，一人進帳3面金牌，為高中最後一年全中運畫下完美句點，也走出先前在世界盃的低潮。

「最強高中生」許芯慈在結束射箭世界盃墨西哥站賽事後，馬不停蹄返台參加全中運，她成功克服時差，先攜手蔡旻祐在混團射下金牌，昨天跟隊友林姝妍、翁詩婕一起完成女團3連霸，今天她在個人賽一路過關斬將，4強跟隊友林姝妍廝殺至加射才以9：7勝出，決賽再以6：0完封桃園育達高中張純嘉，第3面金牌到手，另外，她還以個人單局341分、雙局682分，以及女團1943分的成績，一口氣帶走3個大會紀錄，成為本屆大贏家。

教練吳英男透露，許芯慈在世界盃墨西哥站比完後陷入低潮，且肩負巨大壓力，一直覺得最後一年全中運要比去年更好，「我跟她說，這樣想是錯的，這都是無形壓力，把自己做好就好，不用想太多，而是穩定發揮。」

除了用心靈雞湯讓許芯慈心態變得正向，吳英男也讓她換上先前曾破過紀錄的弓，「她先前在墨西哥的動作沒太大問題，但就是不順手，想說換一把，也換個心態，很開心她有迅速調整過來，最後完成賽前設定的3金目標，也讓她釋放壓力。」

許芯慈與邱意晴、風佑築、李彩綺為台灣女子反曲弓的名古屋亞運候選名單，根據選拔辦法，4名選手在今年世界盃墨西哥站和上海站的2站成績轉換成積分，決定最終參賽3名選手。

上海站賽事將在5月5日登場，吳英男認為，這雖是攸關亞運資格的重要賽事，但他希望許芯慈能按部就班調整狀態，不去預設任何結果，「畢竟她還年輕，不要害怕失敗，也不是只專注今年的亞運，她還有遠大前程，未來還有很多重要的比賽。」

新北三民高中女將許芯慈奪反曲弓個人、女團和混合團體共三金。（教練吳英男提供）新北三民高中女將許芯慈奪反曲弓個人、女團和混合團體共三金。（教練吳英男提供）

許芯慈拿3金。（教練吳英男提供）許芯慈拿3金。（教練吳英男提供）

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