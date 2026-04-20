MLB》大谷條款變特權？ 專家痛批：道奇多帶1名投手不公平

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟2020年實施「大谷條款」，先發投手可以兼任指定打擊，投球退場後依舊能夠以指定打擊的身分繼續待在打線中。不過近日國民隊前總管、現任《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）在社群媒體X直言，應該廢止道奇「多一名投手」特權。

鮑登指出，大聯盟是時候檢討「大谷條款」的其中一個面向，並廢止道奇能額外多帶一名投手的特例了，投手退場後能繼續以指定打擊留在場上是可以接受的，但在名單編制上的優越性，這對於其他球隊而言十分不公平。

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此話一出，隨即遭到許多球迷反擊：「這又不是道奇才有的特權」、「大聯盟是為了鼓勵培育二刀流選手才建立這項制度的」、「你難道是想叫道奇隊只能帶25人名單嗎？」。然而，也有部分聲音表示支持：「他的建議是應該把大谷直接算入投手名額吧」、「國聯過去很長一段時間都沒有DH制度，雖然我是道奇球迷，但我也覺得這規則有點奇怪」。

大聯盟二刀流球員規則在2020年實施，規定球員要在當季或者前兩季達到門檻才能獲得，投、打的門檻分別是在大聯盟層級投至少20局，同時作為守備球員或者指定打擊出賽20場，每場至少3打席。獲得二刀流身分認定的球員，將可以不受投手名額限制登板投球，當時的改動就被認為是幫大谷量身打造的「大谷條款」。

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