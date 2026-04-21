大谷翔平挑戰連續52場上壘亞洲紀錄 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，太空人作客挑戰守護者，先發投手將由阿里格蒂（Spencer Arrighetti）對決切科尼（Slade Cecconi），台灣投手鄧愷威可望在比賽中後半段出賽。另外則由道奇大戰洛磯，羅布列斯基（Justin Wrobleski）掛帥先發，盼能中止2連敗，洛磯推出昆塔納（Jose Quintana）應戰，大谷翔平將挑戰連續52場上壘，如果達成的話將追平2018年由韓國強打秋信守創下的52場亞洲紀錄，大家千萬不要錯過了。

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NBA季後賽有2場轉播，取得1勝的尼克在主場迎戰老鷹，金塊搶下G1勝利，MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）對戰灰狼能否再繳出大三元身手，還是「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）能率隊扳平戰局，精彩戰況令人期待。

中職有2場賽事，統一獅在主場迎戰中信兄弟，獅隊派出洋投布雷克，兄弟推出鄭浩均應戰，黃衫軍盼能中止2連敗；富邦悍將在桃園挑戰樂天桃猿，由陳品宏強碰魔爾曼，悍將力拚3連勝，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

06：00 太空人 VS 守護者 愛爾達體育1台

08：30 道奇 VS 洛磯 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 老鷹 VS 尼克 緯來體育

10：30 灰狼 VS 金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 中信兄弟 VS 統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

18：30 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN2

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