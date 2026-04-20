棒球》回憶參加小馬聯盟賽事 林辰勳：國小主要是開心，國中開始有壓力

林辰勳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍捕手林辰勳今天出席陽信銀行盃青少棒錦標賽開賽記者會，分享少棒、青少棒都曾參加小馬聯盟賽事的回憶，他認為，國小出國比賽主要是開心，國中開始會有代表國家的競爭壓力。

林辰勳在國小、國中時期都曾入選小馬聯盟台灣隊，2014年野馬級少棒在分組賽出局，2016年小馬級青少棒獲得冠軍，他在亞太區、世界組出賽8場共轟出12發全壘打，包辦該屆最有價值球員、最佳打擊獎。

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林辰勳指出，在不同的階段參加國際賽，心情與狀態都不一樣，2014年還在念國小，第1次出國比賽可能期待、開心比較多，2016年已經是國中，開始感覺到壓力，知道自己是代表台灣，要跟世界各國好手競爭。

連同2019年入選U-18世界盃台灣隊，林辰勳在學生棒球3個階段都有國手資歷，他表示，雖然24歲還很年輕，進入職棒後仍很希望，能有機會再為國家效力，首要之務是先提升自己的能力。

林辰勳與旅美的李灝宇、林昱珉曾是U-18世界盃隊友，聽到李灝宇升上大聯盟，他覺得很榮幸，因為高中時期穀保常與平鎮交手，他有很多機會在李灝宇打擊時配球，「大家都是很熟悉的對手，很多時候的感覺像是在切磋。」

林昱珉今年受邀參加大聯盟春訓，林辰勳也很榮幸高中時期曾與林昱珉投捕搭檔，期待很快看到林昱珉上大聯盟，他認為，林昱珉、李灝宇的特質很像，個性都是不服輸、很敢拚，兩人當時的能力都已經超越高中層級。

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