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「騎車跨越金門大橋」參加練跑的男孩林于辛 全中運為金門隊拿下第一金

2026/04/20 22:33

金門代表隊選手林于辛（中）奪冠後，與教練許仲宇（右二）、王若慈（左二）及家人留下珍貴紀錄。（金門縣政府提供）金門代表隊選手林于辛（中）奪冠後，與教練許仲宇（右二）、王若慈（左二）及家人留下珍貴紀錄。（金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，代表金門參加全國中等學校運動會的烈嶼國中學生林于辛，在1500公尺決賽中，展現驚人意志力，以4分08秒43的成績驚險為金門隊搶下第1面金牌，同場的金寧國中莊允翔拿下第4名。

據隨行全程盯場的縣府工作人員指出，全中運4月19日開賽以來，嘉義始終維持晴朗又炎熱的天氣，田徑場上的溫度更持續攀升，現場就能感受直接突破攝氏30度的高溫；對於需要長時間調節呼吸與體能的1500公尺選手來說，面對南台灣午後的熱浪，更是嚴苛的試煉。

教練團指出，在競爭異常激烈的國男組決賽中，林于辛表現出超越年齡的冷靜，雖然一開始有點被打亂節奏，所幸很快就調整回來，也始終讓自己維持在領先群，並有效分配體力以對抗烈日曝曬。

教練團指出，林于辛進入關鍵最後1圈時，頂住體能極限並發動強勢衝刺，最後以相差不到1秒的時間率先衝過終點線，終將平日辛苦訓練的成果，轉化為嘉義驕陽下最閃耀高光的一刻。

此外，同場賽事的金寧國中莊允翔表現出色，同樣在熱浪中拚戰到底，最終也以與第3名相差不同1秒的時間，拿下全國第4名。另外，金門高中翁凱賢於稍後高男組獲得第8名。

縣府指出，選手的榮耀並非偶然，除了自身苦練，背後也凝聚基層教練的心血，像是金寧國中教練許仲宇、烈嶼國中教練王若慈，無論平日紮實的體能基礎，還是針對這次嘉義高溫環境的心理建設與配速建議，始終站在第1線陪伴選手成長，尤其看見常騎著自行車跨越5.4公里「金門大橋」到金寧國中練跑的林于辛、積極向上的莊允翔都有好成績，2名教練欣慰、疼惜的心情全寫在臉上。

金門代表隊選手林于辛（右一）、莊允翔（左一）在全中運一千五百公尺全力衝刺。（金門縣政府提供）金門代表隊選手林于辛（右一）、莊允翔（左一）在全中運一千五百公尺全力衝刺。（金門縣政府提供）

金門代表隊選手林于辛（右一）始終讓自己維持在領先群，並有效分配體力以對抗烈日曝曬。（金門縣政府提供）金門代表隊選手林于辛（右一）始終讓自己維持在領先群，並有效分配體力以對抗烈日曝曬。（金門縣政府提供）

金門代表隊選手莊允翔（右一）在全中運一千五百公尺表現亮眼。（金門縣政府提供）金門代表隊選手莊允翔（右一）在全中運一千五百公尺表現亮眼。（金門縣政府提供）

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