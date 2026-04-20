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高球》吳佳晏奪冠後世界排名衝上第100名 成為新台灣一姐

2026/04/20 20:41

吳佳晏。（資料照，取自JLPGA官網）吳佳晏。（資料照，取自JLPGA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，今年4月於JLPGA「富士軟片女子公開賽」勇奪第2座JLPGA冠軍、職業生涯第13座冠軍後，截至今年4月13日止，她在世界女子高爾夫排名中一舉躍升至第100名，位居台灣女子職業高爾夫選手之首，展現穩定成長的競技實力。

22歲的吳佳晏2020年轉為職業選手、2023年赴日挑戰，初登JLPGA次級巡迴賽即拿下3座冠軍，榮膺當年度日次巡獎金后，並取得2024年JLPGA正巡賽的參賽資格，JLPGA正巡賽新人年即於大王製紙女子公開賽獲並列第3的佳績；2025年吳佳晏持續展現競爭力，摘下首座JLPGA冠軍並12度挺進前10名，今年在「富士軟片女子公開賽」拿下第2座JLPGA冠軍後，職業生涯累計奪13座冠軍，本季首勝入袋後，吳佳晏的世界排名亦提升至第100名，登上台灣女子職業高爾夫選手首位，顯示她近年突破自我及累積的成果，未來表現備受期待。

吳佳晏旅日至今邁入第4年，逐漸適應日本賽事的節奏，此次成為台灣排名最佳的高球女將，吳佳晏坦言，今年開季時的不穩定讓她壓力不小，不過換長推桿後於山葉女子公開賽狀態回穩、再拿下富士軟片女子公開賽冠軍，她找回推桿節奏，表現越趨成熟，締造個人排名新高，也讓她對自己更有信心，「我很享受這樣的過程，壓力讓自己更有動力往目標前進。」

吳佳晏特別感謝一直以來支持她的中國信託銀行、家人及球迷朋友，近年征戰日巡賽的吳佳晏對日本的觀眾與球迷印象深刻，曾有日本球迷特別從其他縣市前往觀賞比賽，亦與日本選手成為好友，加上姊姊在日本陪伴她出賽，吳佳晏期許自己今年度能更有自信，更積極的面對賽事，期以延續氣勢，收穫更多勝利。

中國信託長期推廣高爾夫運動，以實際行動扶植優秀選手揮桿圓夢，並透過舉辦、贊助國際級賽事，為選手打造接軌國際的競技舞臺。今年適逢中國信託成立60週年，邁入第15年的中國信託女子公開賽，持續由日次巡與台巡共同認證，「2026年中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽」將於5月14日至5月16日在東方高爾夫俱樂部舉行，歡迎大家進場欣賞各國頂尖好手的精采對決，一起為選手加油。

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