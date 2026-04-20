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全中運田徑》馬加樂國女鐵餅一擲定江山 勇破18年紀錄奪金

2026/04/20 20:52

馬加樂。（台南市體育局提供）馬加樂。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會在嘉義進行，台南市金城國中馬加樂靠著唯一試擲成功的44公尺59佳績，不但國女鐵餅金牌首度入袋，還一舉打破高懸18年的大會紀錄，趕在畢業前圓夢的她說：「這面金牌想很久了，前兩年都輸掉只拿第2，終於破紀錄登頂！」

國女鐵餅決賽，馬加樂只有第2擲成功，就把其他競爭者甩在後頭，成為全場21位女將當中唯一4字頭，銀牌選手台中市清水國中林沛潔則為39公尺10。「其實我原本預設46公尺的。」馬加樂表示，個人最佳成績為45公尺02，所以很想突破，但全中運一直是「魔王關」，每回參賽就容易失常，此行她加強和教練溝通，透過相互對話把心安靜下來，「因為我會一直去想技術，教練跟我說不用想，已經有肌肉記憶了，只要順順地把鐵餅送出去就好。」

和去年全中運相同，馬加樂只有一次試擲成功，成為奪金過程中美中不足之處，她坦言企圖心太滿，反而影響動作細節，「很心急所以手會一直拉，前幾次重心也沒壓好，最後一次壓好了，左腳卻倒下來。」所幸這足夠她順利掄元，還把97年陳嬿羽42公尺68紀錄送入歷史，「很榮幸，我不知道這紀錄高懸多久，但是從國一就瞄準這成績，如果今年再沒破應該會把自己『打死』。」

這面金牌進帳之前，馬加樂手中只有3面全中運銀牌，讓她直呼盼了兩年總算如願以償，3天後還有鉛球決賽，希望能帶著雙金風光返家，「教練和哥哥對我的期望都很大。」她的兄長正是鉛球國手馬皓瑋，出發前還有收到「去拚吧」當鼓勵。

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