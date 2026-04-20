全中運軟網》「南霸天」後壁國中方允亨男單首金 唐子喬助隊6連后

方允亨（左起）、唐子喬。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會在嘉義進行，台南市後壁國中再次展現軟網「南霸天」氣勢，包辦國中組男、女單打金牌，其中方允亨打下隊史男單首金；唐子喬不但完成女單衛冕，並助該校連續6年稱后。

方允亨面對勁敵雲林縣斗六國中郭宇哲先以4：2險勝，之後表現如倒吃甘蔗，金牌戰4：0橫掃雲林縣莿桐國中林元柏，賽後他說：「其實今天狀況不太好，而且第一場就抽到很強的，後面就慢慢調整。」方允亨是高雄市鼓山人，原本接觸的運動是足球，因為受傷讓家人相當擔心，「阿公很緊張，就叫我不要踢了，國小轉打軟網，比較平和一點。」現在住校無法每週回家，他仍甘之如飴，「家人都滿支持我的，當時要來台南讀書也沒反對，還說這裡環境比較好。」為後壁國中拿下隊史首面男單金牌，方允亨感到相當榮幸，「之前都是女生在拿牌，很高興能完成，對接下來的比賽我會更有信心。」

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去年就已奪金的唐子喬，今年升上九年級，實力持續提升，四強賽先以4：1擊敗雲林縣斗六國中張琇雁，金牌戰丟掉首盤後連下4盤，4：1力退台中市東峰國中廖乃儀，完成二連霸，也讓後壁國中自110年起，連續6年女單稱后，被視為重點栽培對象的唐子喬說：「大家對我期望很高，壓力比較大，不過自己還是有信心，很開心再拿金牌。」

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