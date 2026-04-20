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全大運射擊》不再執著成績反而突破 清大周亞瑄奪金還達亞運標

2026/04/20 22:07

清華大學周亞瑄。（全大運辦公室提供）清華大學周亞瑄。（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕清華大學周亞瑄在大學階段最後一戰選擇「放下對成績的執念、只跟自己比」的心態，在115年全國大專校院運動會公開女生組10公尺空氣步槍賽事中，不僅在排名賽射出629.5分，達名古屋亞運參賽標準，決賽更以250.2分摘下金牌，為大學生涯畫下美好句點。

「心態上比較像是給自己的一場練習。」周亞瑄上週二才結束西班牙世界盃返台，僅短暫休息一天便投入訓練，全大運前身體的疲勞負擔還有點大，她說：「會很想大叫，很想好好休息一個禮拜，但還要接著比賽，而且對選手來講，每場比賽都還是會想要打好。」

不過她也因為對槍枝細節做了調整，因此賽前其實並未幫自己設定成績目標。她表示，早上排名賽雖然分數不算特別高，但過程中自己持續修正動作也很有耐心，整體表現讓她相當滿意。

進入決賽後心理壓力明顯比較大，周亞瑄坦言，身為選手不可能不想拿第一名，但過程中提醒自己把注意力拉回自己的執行動作，改變過往容易受排名影響的心態。

她透露，這樣的轉變與近期國際賽經驗有關，她清楚感受到國際層級的強度，告訴自己還有很多進步空間，也因此重新調整看待比賽的方式，「回到國內比較像是在跟自己比較，而不是一直跟別人比。」她強調，因為想變得更好，因此專注自我成長。

周亞瑄回憶2016年國二時看了里約奧運新聞，因為覺得女生從事射擊運動很帥氣，便開始接觸，剛好家住在林口，就讀射擊隊著名的林口高中，就這樣一路走到成為選手，她笑說：「以前沒有想過，都是緣分。」而今天是大學階段的最後一場賽事，能以金牌收尾她相當開心，目前她也確定會攻讀清大研究所，繼續在訓練與學業中並進。

周亞瑄下個月將再征戰世界盃，還有國外移地訓練，也持續為亞運培訓準備。談起從大四下到大五這一年在亞運培訓隊的經歷，她表示訓練時間變多，也有其他人一起，傷害防護、體能訓練規劃也更有系統，讓她這一年的成績、心態等各方面有穩定成長，「自己感覺好像比較是一個專業選手。」

今天排名賽她射出629.5分，已達名古屋亞運參賽標準628.9分，不過最終參賽名單五月份才會確定。若是一切順利，周亞瑄將迎接生涯第一次綜合性賽會，「希望可以順順利利到亞運，感覺會很不一樣。」

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