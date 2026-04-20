桃市砸1.16億拚足球！中壢A20、中路球場升級，預計明後年完工

桃園打造足球運動廊帶兩大場館同步升級。（桃園市體育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府籌辦115年全民運動會之際，兼顧賽事需求與基層運動發展，持續優化各項運動設施。市府正推動2項重大足球場建設與改善計畫，總經費達1億1600萬元。包括中壢A20親溪公園將新建足球場，投入4300萬元規劃1面11人制及1面8人制場地，目前已進入設計階段，預計明年上半年完工啟用，未來將成為南桃園重要足球訓練據點。

中路足球場將進行全面優化，投入7300萬元將原有11人制天然草皮場地改建為人工草皮，目前工程已進入招標程序，預計於今年下半年完工；人工草皮具備耐用、易維護等優勢，可提升場地使用頻率與承載量，未來將串聯既有與新建場地，打造完整足球運動廊帶，持續厚植桃園基層足球實力並落實運動平權。

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體育局長許彥輝指出，針對原規劃作為槌球比賽場地的青埔足球場，體育局原訂今年4至10月辦理場地改善工程，但目前仍處於招標階段，為避免影響在地學校三級足球訓練，即日起至正式開工前，場地將持續開放，提供各校正常訓練與備賽使用。

許說，青埔足球場未來將配合青園國中設校規劃，勢必影響鄰近學校如大園國際高中等足球隊的既有訓練空間。為降低衝擊，市府已全面盤點替代場地資源，包括設有1面11人制及1面5人制場地的雙連坡足球場、1面5人制的大溪足球場，以及桃園市立田徑場等，後續將透過協調調度，作為校隊訓練與比賽使用，確保球隊運作不中斷。

在場地調整過渡期間，體育局同步推動整體足球發展布局，強化南北區域場地供給，透過多點分散與彈性運用策略，不僅可減輕單一場地負荷，也有助於提升整體使用效率，讓各級球隊在不同區域皆能取得穩定訓練資源。

桃園打造足球運動廊帶兩大場館同步升級。（桃園市體育局提供）

桃園市政府推動足球場整體建設，青埔足球場於施工前持續開放供學校訓練使用，同步規畫中壢A20親溪公園新建場及中路足球場優化工程。（桃園市體育局提供）

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