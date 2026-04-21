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李灝宇大聯盟首安、打點、長打開張　老虎仍不敵紅襪

2026/04/21 04:09

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB底特律老虎台灣好手李灝宇今天對陣波士頓紅襪，他4局上敲出追平比數一壘安打，生涯首安和首打點同時出爐，9局上再扛出二壘安打，打擊表現相當出色。

李灝宇先發第8棒並鎮守三壘，他先於3局上隊友攻占二壘且無人出局的情況登場打擊，可惜擊成滾地球出局，但成功護送隊友上到三壘。

到了4局上，面對一、二壘有人且2人出局，李灝宇鎖定紅襪後援凱利（Zack Kelly）投出第2顆球，這球為偏紅中卡特球，一棒掃成中外野安打讓隊友跑回本壘，幫助老虎追成2比2，同時也是他MLB生涯首安及首打點。

比賽進入6局上，李灝宇面對一、三壘有人且1人出局的得點圈機會，可惜遭到3球三振。

老虎牛棚之後在6局下、7局下、8局下接連失分，帶著3比8的大幅落後比分來到9局上。

率先打擊的李灝宇鎖定紅襪後援投手華森（Ryan Watson）丟出第2顆球，就打到芬威球場（Fenway Park）左外野「綠色怪物」高牆上，他也迅速跑上二壘，MLB生涯首支長打開張。

老虎打線之後延續攻勢接連敲安，李灝宇也因此跑回本壘，取得大聯盟生涯首得分，但可惜全隊僅在9局上奪下3分，最終以6比8於客場敗給紅襪。

李灝宇2021年展開旅美生涯，之後就在小聯盟出賽， 直到日前才升上大聯盟，美國當地時間4月17日生涯初亮相，但當天和昨日兩場出賽都沒有敲安。

李灝宇今天則是打擊爆發，4打數2安打，其中1支為長打，還貢獻1打點、1得分，吞下1次三振。

現年23歲的李灝宇本季升上大聯盟迄今3場出賽，總計11打數敲2安，打擊率1成82，並有1打點、1得分。（編譯：陳彥鈞）1150421

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