MLB》李灝宇首安、首打點出爐！加碼初速173公里長打直擊綠色怪物

李灝宇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎23歲台灣怪力男李灝宇，今天面對紅襪獲得大聯盟生涯第3場先發機會，終於敲出首安還附帶首打點，9局上更加碼敲出二壘安打，單場雙安演出，可惜最終老虎仍以6：8落敗。

李灝宇生涯前2戰都是面對紅襪左投先發，合計7打數0安打吞3K。今天面對紅襪資深明星右投葛雷（Sonny Gray），李灝宇擔任先發第8棒三壘手，3局上首打席無人出局二壘有人，李灝宇敲出中間方向滾地球出局，推進跑者上三壘，隨後老虎也敲安追回1分。

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葛雷今天只投2.2局就因大腿緊繃退場，4局上李灝宇第2打席面對後援右投凱利（Zack Kelly），在2出局一二壘有人之下鎖定第2顆紅中90.5英哩卡特球出棒，敲出中外野平飛安打，幫助老虎2：2追平。李灝宇一次進帳大聯盟生涯首安、首打點，在敲安後老虎隊友也在休息室為他喝采，包括巴耶茲（Javier Baez）等人也都示意要把李灝宇的安打球要回來做紀念。

6局上老虎靠著瓊斯（Jahmai Jones）代打敲安超前，紅襪此時再換上另一名後援右投韋瑟特（Greg Weissert）。李灝宇該局迎來第3打席，最終被外角橫掃球吊中揮空三振，韋瑟特登板後也上演連3K。6局下紅襪追平比分，7局下攻下3分大局逆轉，8局下又添2分保險分，以8：3領先老虎。

9局上老虎最後反攻，李灝宇為首名打者，面對他個人今天第4位投手華森（Ryan Watson），逮中第2顆內角高93.7英哩速球，敲出左外野直擊芬威球場綠色怪物的二壘安打，擊球初速107.6英哩（173公里）為本場第2快、老虎全隊最快，飛行距離377英呎，生涯首長打也開張，後續李灝宇也靠著隊友安打回本壘得分，生涯首得分一起進帳。

可惜老虎最後反攻功虧一簣，不過李灝宇今天繳出亮眼表現，合計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，回來得到1分，吞下1K，生涯首安、首打點、首得分、首長打都出爐，賽後打擊三圍.182/.182/.273、攻擊指數0.455。

李灝宇。（法新社）

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