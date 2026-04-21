NBA》爭MVP前先拿年度最佳防守球員獎！溫班亞瑪寫史上第1人壯舉

溫班亞瑪。（取自NBA官方X）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度最佳防守球員獎項，由馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以全票之姿獲獎，他也成為史上第一位全票獲獎的年度最佳防守球員。

現年22歲的溫班亞瑪成為史上最年輕的年度最佳防守球員獎得主，同時也是馬刺自「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）在2014-15球季與2015-16球季連霸後，隊史首位獲獎球員。溫班亞瑪受訪直言，獲獎真正的挑戰在於要打滿65場，「但我真的非常開心能拿下這個獎，也很自豪能成為史上首位全票得主。」

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溫班亞瑪以全部100張第一名選票無懸念獲獎，雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren）以76張第一名選票屈居第2，活塞湯普森（Ausar Thompson）則位居第3。歷史上最接近全票得主的2001-02賽季的華勒斯（Ben Wallace），當時他獲得120張中的116張第一名選票。

溫班亞瑪本季以197次阻攻，連續2年蟬聯聯盟火鍋王，同時累積66次抄截。作為馬刺防守核心，溫班亞瑪率領球隊拿下聯盟第2的防守效率（110.4），而他場均11.5籃板位居聯盟第4，其中防守籃板9.5個僅次於金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）排名第2。

昨天NBA公布年度獎項入圍者名單，溫班亞瑪除了入圍年度最佳防守球員以外，還將與約基奇、雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）爭奪年度MVP。

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