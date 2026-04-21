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MLB》悶2戰後首安出爐！台灣怪力男李灝宇吐心聲 老虎主帥有話要說

2026/04/21 08:26

李灝宇。（法新社）李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎23歲台灣怪力男李灝宇，今天面對紅襪系列賽最終戰，敲出大聯盟生涯首安，賽後老虎總教練辛奇（A. J. Hinch）也替他感到開心：「我很高興他做到了。」

李灝宇生涯前2戰都是面對紅襪左投先發，合計7打數0安打吞3K。今天面對紅襪資深明星右投葛雷（Sonny Gray），李灝宇擔任先發第8棒三壘手，3局上首打席敲出滾地球出局。4局上面對後援右投凱利（Zack Kelly），李灝宇敲出中外野平飛安打幫助老虎追平比數，大聯盟生涯首安、首打點同時進帳。

9局上老虎以3：8落後，李灝宇為首名打者，面對他個人今天第4位投手華森（Ryan Watson），敲出左外野直擊芬威球場綠色怪物的二壘安打，擊球初速107.6英哩（173公里）為本場第2快、老虎全隊最快，飛行距離377英呎，後續也回本壘得分，今天一次解鎖生涯首安、首打點、首得分、首長打。在李灝宇的長打點燃攻勢下，老虎該局追回3分，可惜最終無緣追平。

李灝宇今天4打數2安打，賽後老虎總教練辛奇表示：「李灝宇對於能敲出生涯首安非常振奮，首安就只有這麼一次。對他來說，前幾場比賽他真的很想做到這件事，我很高興他做到了，而且還是在這裡（芬威球場）完成的。」李灝宇也開心說道：「很開心，終於做到了。」

老虎今天結束與紅襪4連戰，雙方系列賽2：2握手言和。對於第9局的反攻，總教練辛奇表示：「這支球隊會拚到最後一刻，這對我來說一點都不意外，也不該讓任何關注我們的人感到驚訝。我為我們的鬥志感到驕傲，我們會在這27個出局數內全力以赴。」

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